Koray Taşdemir
20 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 20 تەمووز 2026
سەرکۆماری توركیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پیرۆزبایی جەژنی ئاشتیی و ئازادیی ٢٠ی تەمووزی لە گەلی تورکی قوبرس کرد.
لە پۆستێکدا لە هەژماری خۆی لە تۆڕ کۆمەڵایەتی، سەرکۆمار ئەردۆغان لە ٥٢ههمین ساڵیادی ئۆپەراسیۆنی ئاشتیی قوبرسدا یادی شەهیدە قارەمانەکان و غازییەکانی کردەوە.
سەرکۆمار ئەردۆغان له پهیامهكهیدا ڕایگهیاند: "لە ناخی دڵمەوە پیرۆزبایی جەژنی ئاشتیی و ئازادیی ٢٠ی تەمووز لە گەلی تورکی قوبرس دەکەم و، سڵاو ئاڕاستەی خوشک و برایانی تورکی قوبرس دەکەم. وەک نیشتمانی دایک و وڵاتی گەرەنتیکار، هەرگیز گەلی تورکی قوبرس لە خهباته ڕەواکەیدا تەنیا جێناهێڵین".