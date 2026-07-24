سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری توركیا: "لە ساڵیادی سه‌رله‌نوێ کردنەوەی مزگەوتی گه‌وره‌ی ئایاسۆفیای شه‌ریفدا بە ڕووی پەرستشدا، لە خودای گەورە دەپاڕێینەوە ئەم پەرستگا پیرۆزە تا ڕۆژی دوایی بە بانگ، سەڵا و پەرستش ئاوه‌دان بێت".

په‌یامی بورهانەددین دوران لە ساڵیادی سه‌رله‌نوێ کردنەوەی مزگەوتی گه‌وره‌ی ئایاسۆفیا بە ڕووی پەرستشدا سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری توركیا: "لە ساڵیادی سه‌رله‌نوێ کردنەوەی مزگەوتی گه‌وره‌ی ئایاسۆفیای شه‌ریفدا بە ڕووی پەرستشدا، لە خودای گەورە دەپاڕێینەوە ئەم پەرستگا پیرۆزە تا ڕۆژی دوایی بە بانگ، سەڵا و پەرستش ئاوه‌دان بێت".

سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری توركیا، بورهانەددین دوران ڕایگه‌یاند: "لە ساڵیادی سه‌رله‌نوێ کردنەوەی مزگەوتی گه‌وره‌ی ئایاسۆفیای شه‌ریفدا بە ڕووی پەرستشدا، لە خودای گەورە دەپاڕێینەوە ئەم پەرستگا پیرۆزە تا ڕۆژی دوایی بە بانگ، سەڵا و پەرستش ئاوه‌دان بێت".

لە پۆستێکیدا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی، دوران یادی شه‌شهه‌مین ساڵیادی ئەنجامدانی یەکەم نوێژی لە مزگەوتی گه‌وره‌ی ئایاسۆفیای شه‌ریف كرده‌وه‌، كه‌ لە ٢٤ی تەمووزی ٢٠٢٠دا دوای ٨٦ ساڵ دابڕان سه‌رله‌نوێ به‌ڕووی په‌رستشدا كرایه‌وه‌.

دوران ئاماژەی به‌وه‌ كرد ئامانه‌تی سەد ساڵە بە دوعا و تەکبیری گەلەکەمان مۆرکی خۆی وەرگرتەوە ڕایگه‌یاند: "ئەم هەنگاوە مێژووییەی کە به‌ سه‌ركردایه‌تیی سەرکۆمارمان بەڕێز ڕەجەب تەیب ئەردۆغان نرا، بووە یەکێک لە بەهێزترین ده‌ركه‌وته‌كانی ئیرادەی گەلەکەمان بۆ خاوەندارێتی لە مێژوو، کلتوور و میراتی وەقفی خۆی. لە ساڵیادی سه‌رله‌نوێ کردنەوەی مزگەوتی گه‌وره‌ی ئایاسۆفیای شه‌ریفدا بە ڕووی پەرستشدا، لە خودای گەورە دەپاڕێینەوە ئەم پەرستگا پیرۆزە تا ڕۆژی دوایی بە بانگ، سەڵا و پەرستش ئاوه‌دان بێت".