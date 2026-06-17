پاپا لیۆ: "ئومێد دەکەم لێکتێگەیشتنەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران ببێتە چارەسەرێک بۆ کۆتاییھێنان بە جەنگ"

Barış Seçkin, Başar Bayatlı
17 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 17 حوزەیران 2026
پاپای کڵێسای کاسۆلیکی و سەرۆکی دەوڵەتی ڤاتیکان، پاپا لیۆی چواردەھەم ڕايگەیاند کە ئومێد دەکەن لێکتێگەیشتنەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران، ببێتە چارەسەرێک بۆ کۆتاییھێنان بە جەنگ.
پاپا لیۆ لەبارەی لێکتێگەیشتنەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران کە چاوەڕوان دەکرێت ڕۆژی ١٩ی ئەم مانگە لە سویسرا واژوو بکرێت، قسەی بۆ ڕۆژنامەوانان کرد و گوتی: "سوپاسی خودا دەکەم، بەلایەنی کەمەوە یاداشتنامەیەکی لێکتێگەیشتن ھەیە کە چاوەڕوان دەکرێت ڕۆژی ھەینی بە فەرمی واژۆ بکرێت، دەگوترێت هێشتا ھەندێک خاڵی ناکۆکی ھەن کە پێویستیان بە چارەسەرکردن ھەیە".
پاپای کڵێسای کاسۆلیکی و سەرۆکی دەوڵەتی ڤاتیکان، پاپا لیۆی چواردەھەم ئاماژەی بەوەدا، ھەمیشە باشترە کە کێشەکان بە گفتوگۆ و دانوستان چارەسەر بکرێن نەک بە جەنگ و گوتی: "ئومێد دەکەم کە لێکتێگەیشتنەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران، ببێتە چارەسەرێک بۆ کۆتاییھێنان بە جەنگ".
ھەروەھا پاپا لیۆ جەختی لە گرنگی ڕزگارکردنی جیھان لە چەکی ئەتۆمی کردەوە و گوتی: "دەبێت چەکی ئەتۆمی لەناوببرێت، بەڵێ دەبێت ھەوڵ بدەین چاکە بۆ ھەموو گەلان بەدەست بھێنین و پێویستە لەم قۆناغەدا، ڕێگای چارەسەری بۆ کێشە ئابووری و کۆمەڵایەتییەکان بدۆزێتەوە".