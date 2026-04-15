پاپای ڤاتیکان لە وەڵامی ترەمپدا: " دڵی خودا لەگەڵ كەسانی ستەمکار و لووتبەرزدا نییە" پاپای کڵێسای کاسۆلیکی و سەرۆکی دەوڵەتی ڤاتیکان، پاپا لیۆی: " دڵی خودا بەھۆی شەڕ، ستەمکردن و درۆوە پارچە پارچە بووە"

پاپای کڵێسای کاسۆلیکی و سەرۆکی دەوڵەتی ڤاتیکان، پاپا لیۆی چواردەھەم کردەی توندئاژۆیی، شەڕ، ستەمکردن و دڕۆکردن لە جیھان ڕەت کردەوە و ڕایگەیاند: "دڵی خودا لەگەڵ گەسانی ستەمکار و لووتبەرزدا نییە".

پاپا لیۆی چواردەھەم دوای ئەوەی دوو ڕۆژ لەمەوبەر بەھۆی بانگەوازەکەی بۆ ڕاگرتنی شەڕی دژبە ئێران لەلایەن سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترمپەوە ھێرشی کرابووە سەر.

پاپای کڵێسای کاسۆلیکی و سەرۆکی دەوڵەتی ڤاتیکان، پاپا لیۆی چواردەھەم لە ھەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس" وەڵامی ھێرشەکەی دۆناڵد ترەمپی داوەتەوە و نووسیوویەتی: "دڵی خودا بەھۆی شەڕ" توندئاژۆیی، ستەمکردن و درۆوەوە پارچە پارچە بووە".

ڕاشیگەیاندووە: " دڵی خودا لەگەڵ كەسانی ستەمکار و لووتبەرزدا نییە، بەڵکو لەگەڵ ئەو کەسانەدایە کە ڕۆژ بە ڕۆژ پەرە بە خۆشەویستی و ئاشتیی دەدەن".

تا ئێستا سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ھیچ کاردانەوەیەکی لەوبارەیەوە نیشانداوە.



