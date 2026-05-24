١٥ وڵاتی عەرەبی و ئیسلامی پێداگیری ھەرێمی سۆماڵیلاند بۆ کردنەوەی باڵیۆزخانە لە قودس ڕەت دەکەنەوە

١٥ وڵاتی عەرەبی و ئیسلامی پێداگیری ھەرێمی سۆماڵیلاند بۆ کردنەوەی باڵیۆزخانەی خۆی لە قودس ڕەت کردەوە و ڕایانگەیاند ئەو ھەنگاوەی ھەرێمی سۆماڵیلاند، پێشێلکردنێکی ڕوون و ئاشکرای یاسای نێودەوڵەتییەوە

ھەریەک لە تورکیا، میسر، سعوودیە، قەتەر، ئوردن، پاکستان، ئێندۆنیزیا، جیبوتی، سۆماڵ، فەڵەستین، عومان، سوودان، یەمەن، لوبنان و مۆریتانیا لە ڕاگەیاندراوێکی ھاوبەشدا بە توندی ھەنگاوەی ھەرێمی سۆماڵیلاند بۆ کردنەوەی باڵیۆزخانەی خۆی لە قودس ڕەت کردووەتەوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا، جەخت لەوەکراوەتەوە کە ئەو ھەنگاوەی ھەرێمی سۆماڵیلاند بۆ کردنەوەی باڵیۆزخانەی خۆی لە قودس، پێشێلکردنێکی ڕوون و ئاشکرای یاسای نێودەوڵەتییەوە، ھەروەھا زیان بە دۆخی یاسایی و مێژوویی شاری قودس دەگەیەنێت.

ئەو وڵاتانە جەختیان لەوەش کردووەتەوە، گرتنەبەری ھەر ڕێوشوێنێکی تاکلایەنە لەلایەن ئیسرائیلەوە بە مەبەستی چەسپاندنی واقیعێکی نایاسایی لە قودسی داگیرکراو یان ڕەوایەتیدان بە ھەر قەوارەیەک پێشێلکردنی یاسای نێودەوڵەتی و بڕیارەکانی نەتەوە یەکگرتووەکانە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا، دووپات کراوەتەوە کە قودسی ڕۆژھەڵات خاکی فەڵەستینییە و ھەر ھەنگاوێک بۆ گۆڕینی دۆخی یاسایی و مێژوویی قودس بە پووچەڵ ھەژمار دەکرێت، ھەروەھا لە ڕووی یاساییەوە ھیچ کاریگەرییەک نابێت.

ھەروەھا ئەو وڵاتانە لە ڕاگەیاندراوەکەدا، پشتیوانی خۆیان بۆ یەکپارچەیی خاک و سەروەریی سۆماڵ دووپات کردووەتەوە و ڕاشیانگەیاندووە کە گرتنەبەری ھەر ڕێوشوێنێکی تاکلایەنە کە کاریگەریی لەسەر یەکپارچەیی خاکی سۆماڵ ھەبێت، ڕەت دەکەنەوە.



