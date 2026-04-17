وەزیری دەرەوەی فەڵەستین فارسین ئاغابەکیان: ​​​​​​"کۆمەڵکوژی ئیسرائیل دژ بە خەڵکی غەززە بەردەوامە" وەزیری دەرەوەی فەڵەستین فارسین ئاغابەکیان: "ئەنقەرە بە تێگەیشتنی لە دۆخی دژواری فەڵەستین، لە سەر ئاستی جیهانی لە پاڵمان وەستا و بەرگری لە مافەکانمان کرد".

وەزیری دەرەوەی فەڵەستین فارسین ئاغابەکیان ڕایگەیاند، هێرشەکانی ئیسرئیل دژ بە دانیشتووانی غەززە بەردەوامە و سەرەڕای ئاگربەست لە مانگەکانی ڕابردووشدا، ئەو هێرشانە هەر بەردەوامن.

لە میانی بەشداری کردنی لە پێنجەمین کۆڕبەندی دیپلۆماسیی ئانتاڵیا (ADF) کە ئاژانسی ئانادۆڵو هاوبەشی میدیاییەکەیەتی، فارسین ئاغابەکیان وەڵامی پرسیارەکانی ئاژانسی ئانادۆڵوی دایەوە.

ئاغابەکیان وێڕای ئاماژەکردن بە هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر فەڵەستینییەکان، گوتی، "سەرەڕای ئاگربەست لە مانگەکانی ڕابردووشدا، ئەو هێرشانە هەر بەردەوامن".

وەزیری دەرەوەی فەڵەستین ئاماژەی بە بەردەوامی کۆمەڵکوژی خەڵکی سڤیل و تێکدانی ژێرخانی غەززە و بەردەوامی قەیرانە مرۆییەکان کرد و گوتی: "خەڵکی غەززە ئێستاش دەکوژرێن و بریندار دەکرێن و کەمی خۆراک و سەرەتاییتیرن پێداویستییەکان هەڕەشەیان لێ دەکات. ئاغابەکیان ئەوەی بە پێشێلی ئاشکرای یاساکانی نێودەوڵەتی لەقەڵم دا و داوا لە کۆمەڵگای جیهانی کرد کە بۆ ڕاگرتنی ئەو پێشێلکارییانە هەڵوێستیان هەبێت.

وەزیری دەرەوەی فەڵەستین فارسین ئاغابەکیان هەروەها پێزانینی خۆی بۆ ڕۆڵی تورکیا دەربڕی و گوتی، ئەنقەرە بە تێگەیشتنی لە دۆخی دژواری فەڵەستین، لە سەر ئاستی جیهانی لە پاڵمان وەستا و بەرگری لە مافەکانمان کرد.

