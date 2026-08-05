وەزیری دەرەوەی سووریا شەیبانی سبەی سەردانی تورکیا دەکات

Can Efesoy
05 ئاب 2026•نوێکردنەوە: 05 ئاب 2026
وەزیری دەرەوەی تورکیا، هاکان فیدان سبەی لەگەڵ وەزیری دەرەوەی سووریا، ئەسعەد حەسەن شەیبانی کۆدەبێتەوە، کە سەردانی تورکیا دەکات.
بەپێی ئەو زانیارییەی لە سەرچاوەکانی وەزارەتی دەرەوە بەدەستهاتووە، شەیبانی سبەی سەردانێک بۆ تورکیا ئەنجام دەدات.
چاوەڕوان دەکرێت لەو دیدارەدا کە وەزیری دەرەوەی تورکیا فیدان لەگەڵ هاوتا سوورییەکەی ئەنجامی دەدات، هەڵسەنگاندنێکی گشتگیر بۆ ئەو هەوڵە فرەلایەنانە بکرێت کە بە پشتیوانی تورکیا بۆ بەرقەرارکردنی سەقامگیریی و ئاسایشی بەردەوام لە سووریا بەڕێوەدەچن.
هەروەها چاوەڕوان دەکرێت وەزیری دەرەوەی تورکیا فیدان باس لەوە بکات کە بەرەوپێشچوونی تواناکانی سووریا لە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆردا بەدی دەکرێت، هاوکات پێداگریی تورکیا بۆ زیاتر بەرەوپێشبردنی هەماهەنگیی لەگەڵ سووریا لەم بوارەدا دەرببڕێت.
بڕیارە لە دیدارەکەدا پرسە جیهانی و هەرێمییەکانیش تاوتوێ بکرێن.