وەزیری دەرەوەی سووریا شەیبانی سبەی سەردانی تورکیا دەکات چاوەڕوان دەکرێت لە دیداری وەزیری دەرەوەی تورکیا فیدان و هاوتا سوورییەکەی شەیبانی، لە پاڵ هەوڵەکان بۆ بەرقەرارکردنی سەقامگیریی و ئاسایشی بەردەوام لە سووریا، پرسە جیهانی و هەرێمییەکانیش تاوتوێ بکرێن.