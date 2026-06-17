وەزیری دەرەوەی تورکیا لە مۆسکۆ لەگەڵ سکرتێری ئەنجوومەنی ئاسایشی ڕووسیا کۆبووەوە

Sümeyye Dilara Dinçer, Muhammet Torunlu
17 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 17 حوزەیران 2026
وەزیری دەرەوەی تورکیا، ھاکان فیدان لە چوارچێوەی سەردانەکەی بۆ مۆسکۆ لەگەڵ سکرتێری ئەنجوومەنی ئاسایشی ڕووسیا سێرگی شۆیگو کۆبووەوە.
چەند سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دەرەوەی تورکیا بە ئاژانسی ئانادۆڵویان ڕايگەیاند کە ھاکان فیدان لە مۆسکۆ لەگەڵ سکرتێری ئەنجوومەنی ئاسایشی ڕووسیا سێرگی شۆیگو کۆبووەتەوە.
سەرچاوەکان وردەکاری زیاتریان لەبارەی ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکە، نەخستەڕوو.
دوێنێ سێشەممە وەزیری دەرەوەی تورکیا، ھاکان فیدان بەسەردانێک گەیشتە مۆسکۆ کە لە میانیدا لەگەڵ ھاوتا ڕووسییەکەی، سێرگی لاڤرۆڤ کۆبوویەوە.