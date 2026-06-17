وەزیری دەرەوەی تورکیا دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێرانی لەگەڵ وەزیرانی دەرەوەی میسر و پاکستان تاوتوێ کرد وەزیری دەرەوەی تورکیا، ھاکان فیدان لە دوو پەیوەندیی تەلەفۆنییدا، دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێرانی لەگەڵ وەزیری دەرەوەی میسر، بەدر عەبدولعاتی و وەزیری دەرەوەی پاکستان، محەمەد ئیسحاق دار تاوتوێ کرد.