وەزیری دەرەوەی تورکیا دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێرانی لەگەڵ وەزیرانی دەرەوەی میسر و پاکستان تاوتوێ کرد

Sümeyye Dilara Dinçer, Muhammet Torunlu
17 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 17 حوزەیران 2026
وەزیری دەرەوەی تورکیا، ھاکان فیدان لە دوو پەیوەندیی تەلەفۆنییدا، دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێرانی لەگەڵ وەزیری دەرەوەی میسر، بەدر عەبدولعاتی و وەزیری دەرەوەی پاکستان، محەمەد ئیسحاق دار تاوتوێ کرد.
چاوەڕوان دەکرێت دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران دوای واژووکردنی یاداشتنامەی لێکتێکەیشتنی نێوان ھەردوو وڵات بۆ کۆتاییھێنان بە جەنگ، دەست پێ بکەنەوە.
چەند سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دەرەوەی تورکیا بە ئاژانسی ئانادۆڵویان ڕايگەیاند کە ھاکان فیدان لە دوو پەیوەندیی تەلەفۆنیی جیادا لەگەڵ بەدر عەبدولعاتی و محەمەد ئیسحاق دار قسەی کردووە.
بە گوتەی سەرچاوەکان لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکاندا، دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران تاوتوێ کراون.