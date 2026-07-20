وەزیری دەرەوەی توركیا، هاکان فیدان پیرۆزبایی ٥٢هه‌مین ساڵیادی ئۆپەراسیۆنی ئاشتیی قوبرسی كرد و، جەختی لەسه‌ر ئه‌وە کردەوە تورکیا پێداگرانه‌ بەردەوام دەبێت لە پاراستنی ماف و بەرژەوەندییەکانی گەلی تورکی قوبرس.

لە پۆستێکدا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی، فیدان ئاماژەی بەوە کرد بە شانازی و جۆش و خرۆشەوە پیرۆزبایی ٥٢هه‌مین ساڵیادی ئۆپەراسیۆنی ئاشتیی قوبرس دەکەن، کە ئازادی و ئاسایش و پاشەڕۆژی گەلی تورکی قوبرسی مسۆگەر کردووە و، ڕایگه‌یاند: "٥٢ ساڵ لەمەوبەر و لە ڕۆژێكی وه‌ك ئه‌مڕۆدا تورکیا لە ئۆپەراسیۆنی ئاشتیی قوبرسدا کە لە چوارچێوەی ماف و ئەرکەکانی سەرچاوەگرتوو لە پەیماننامەی گەرەنتی ساڵی ١٩٦٠ ئەنجام درا، شانبەشانی موجاهیدە قارەمانەکانمان، ئاسایشی گیانی خوشک و برایانی تورکی قوبرسی ده‌سته‌به‌ر كرد کە ڕووبەڕووی هەڕەشەی لەناوچوون ببوونەوە و، بوونیانی لەسەر دوورگەکە مسۆگەر کرد. سوپای پڕ لە شانازی تورکیا بنەمای ئەو ئاشتیی، ئارامیی و سەقامگیرییەشی دانا کە زیاتر لە نیو سەدەیە لە قوبرسدا بەردەوامە".

وەزیری دەرەوەی توركیا فیدان، بە ئاماژەکردن بەوەی تورکەکانی قوبرس لە ژێر چەتری کۆماری تورکی قوبرسی باکووردا بە ئازادی و شکۆمەندی و لە ژینگەیەکی ئارامدا بەردەوامن لە ژیان، جەختی لەوە کردەوە تورکیای نیشتمانی دایک و وڵاتی گەرەنتیکار، هاوشێوەی ڕابردوو لە ئێستا و داهاتووشدا پێداگرانه‌ بەردەوام دەبێت لە بەرگریی کردن لە ماف و بەرژەوەندییەکانی گەلی تورکی قوبرس.

فیدان یادی ئەو مەهمەتچیک و موجاهیدانە كرده‌وه‌ کە لە ئۆپەراسیۆنی ئاشتیی قوبرسدا شەهید بوون و، سوپاس و پێزانینی ئاڕاستەی غازییەکان دەکات.