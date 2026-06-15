وەزیری دەرەوەی توركیا فیدان به‌ خۆشحاڵییه‌وه‌ پێشوازی لە ڕێککەوتنی ئەمریکا و ئێران كرد

وەزیری دەرەوەی توركیا، هاکان فیدان ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد به‌خۆشحاڵییه‌وه‌ پێشوازی لەو ڕێککەوتنە دەکات کە بۆ کۆتاییهێنان بە جه‌نگی نێوان ئەمریکا و ئێران بەدیهاتووە.

لە هەژماری فەڕمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی NSosyal، فیدان پەیامێکی لەبارەی ڕێککەوتنی ئەمریکا و ئێران بڵاوکردەوە.

له‌ په‌یامه‌كه‌یدا فیدان ڕایگه‌یاند: "پێشوازی لەو ڕێککەوتنە دەکەین کە بۆی کۆتاییهێنان بە جه‌نگی نێوان ئەمریکا و ئێران بەدیهاتووە. ئه‌م ڕێککەوتنه‌ قۆناغێکی گرنگە له‌ ڕێگای به‌رقه‌راربوونی ئاشتیی و سەقامگیریی بەردەوام لە ناوچەکەدا. هیواخوازم گفتوگۆ تەواوکارییەکانیش بە هەڵوێستێکی بنیاتنه‌رانه‌وه‌ بەردەوام بن".

فیدان پیرۆزبایی خۆی ئاراستەی ئەو لایەنانە کرد کە ئەم هەنگاوە گرنگەیان ناوە، بەتایبەت پاکستان و قەتەر کە ڕۆڵی نێوەندگیرییان گێڕاوە لەگەڵ وڵاتانی دیکە کە بەشداریان لە پرۆسەکەدا کردووە و، ڕایگه‌یاند: "ڕێگریی کردن لە هەوڵەکانی تێکدانی ئەم ڕێککەوتنە و پیشاندانی هەڵوێستێکی هۆشیارانە و بەرپرسیارانە لەلایەن سەرجەم وڵاتانی پەیوەندیدار، گرنگییەکی زۆری هەیە بۆ پاراستنی ئاشتیی و ئاسایشی ناوچەکە".

گوتیشی: "ئێمە وەک تورکیا بە سەرکردایەتی بەڕێز سەرکۆمار ڕەجەب تەیب ئەردۆغان هه‌ر لە سەرەتاوە پشتیوانی و هەوڵێکی زۆرمان بۆ ئەم پرۆسەیە داوە. پشتیوانییه‌كانی تورکیا بۆ به‌رقه‌راركردنی ئاشتیی، ئارامیی و سەقامگیریی لە ناوچەکەدا بە بێ پچڕان بەردەوام دەبێت".