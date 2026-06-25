وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، مارکۆ ڕوبیۆ جەختی لەسه‌ر ئه‌وە کردەوە کە گەرووی هورمز لە چوارچێوەی ئاوە نێودەوڵەتییەکاندایە و هیچ دەوڵەتێک ناتوانێت داوای کرێ بۆ تێپەڕبوون پیایدا بکات، ئەم بارودۆخە هیچ کاتێک نابێتە مەرجێکی قبووڵکراو بۆ هیچ ڕێککەوتنێک.

لە میانی به‌شداری كردنی له‌ کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی هاریکاریی کەنداو کە لە مەنامەی پایتەختی بەحرەین، ڕوبیۆ گوتارێکی پێشکەش کرد.

ڕوبیۆ ئاماژەی به‌ گرنگی هاوبەشی لەگەڵ وڵاتانی ئەنجوومەنی هاریکاریی کەنداو و هێرشەکانی سەر ئێران کرد و ڕایگەیاند کە ئەم پرۆسەیە هاوبەشیی نێوان ئەمریکا و وڵاتانی ئه‌نجوومه‌نه‌كه‌ دەخاتە بەردەم تاقیکردنەوەیەکی گرنگەوە.

گوتیشی: "سەرەڕای جیاوازییەکانی ڕابردوو, لەگەڵ ئەنجوومەنی هاریکاریی کەنداو و هاوبەشەکاندا کار لەسەر ڕێککەوتنێک لەگەڵ ئێران دەکەین، بەڵام ئەمە ڕێککەوتنێک نابێت بە هەر مەرجێک بێت، بەڵکو ڕێککەوتنێک دەبێت تیایدا هەندێک مەرجی دیاریکراو دابین بکرێت".

ڕوبیۆ جەختی له‌سه‌ر ئه‌وه‌ كرده‌وه‌ مەرجی یەکەمی ڕێککەوتنەکە دەبێت ئازادی هاتوچۆی دەریایی بێت لە گەرووی هورمزدا و، ڕایگه‌یاند: "گەرووی هورمز موڵکی ئاوە نێودەوڵەتییەکانە و هیچ دەوڵەتێک ناتوانێت داوای کرێ بۆ تێپەڕبوون پیایدا بکات".

ڕاشیگه‌یاند: "جا ناوی بنێن کرێی تێپەڕبوون، باج یان هەر شتێکی دیکە، ئەمە یاری كردنه‌ به‌ وشە. ڕاستییەکەی ئەوەیە هیچ وڵاتێک لەسەر ڕووی زەوی مافی ئەوەی نییە داوای کرێ بکات بۆ بەکارهێنانی ڕێڕەوە ئاوییە نێودەوڵەتییەکان. ئەمە هیچ کاتێک نابێتە مەرجێکی قبووڵکراو بۆ ڕێککەوتنەکە".

وەزیری ده‌ره‌وه‌ی ئەمریکا ڕوبیۆ، ئه‌وه‌یشی خسته‌ڕوو كه‌ مەرجێکی دیکەی ڕێککەوتنەکە ئه‌وه‌یه‌ پێویستە ئێران هیچ کاتێک نەبێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی، هەر ڕێککەوتنێکیش ئەنجام بدرێت ئەمە گەرەنتی دەکات. ئەمریکا پێشینەی کار بەم دوو مەرجە دەدات و ئامادەیە و دەیەوێت ئەم کارە سەرکەوتوو بێت.