وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ڕوبیۆ: "هەوڵەکان بۆ ئاگربەست لە لوبنان بەردەوامن"

Ethem Emre Özcan
16 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 16 نیسان 2026
وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، مارکۆ ڕوبیۆ لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ سەرکۆماری لوبنان، جۆزێف عەون ئاماژهی بهوه كرد کە هەوڵەکان بۆ دهستهبهركردنی ئاگربەست لە لوبنان بەردەوامن.
بەپێی ڕاگەیاندراوی سەرۆکایەتی کۆماری لوبنان، عەون و ڕوبیۆ پهیوهندییهكی تەلەفۆنیان ئهنجامداوه.
لە پەیوەندیيە تهلهفۆنیيهکەدا عەون خۆشحاڵی خۆی نیشانداوه بۆ هەوڵەکانی ئەمریکا له پێناو دهستهبهركردنی ئاگربەست و ئەو پشتیوانیهی لە هەموو ئاستەکاندا پێشکەشی لوبنانی دەکات.
وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ڕوبیۆ، ئاماژەی بەوە کرد دەستپێشخەرییەکانیان بۆ گەیشتن بە ئاگربەست بەردەوامن، ئهوهیش زەمینە خۆش دەکات بۆ چەسپاندنی ئاشتیی، ئاسایش و سەقامگیریی لە لوبنان.
هەروەها ڕوبیۆ باسی لهوه کرد کە پشتیوانی لە هەڵوێستەکانی سەرکۆمار عەون دەکات.