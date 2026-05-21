وەزیری دەرەوەی ئێران، عەباس عێراقچی و وەزیری ناوخۆی پاکستان، موحسن نەقەوی کۆبوونەوە.

وەزیری دەرەوەی ئێران و وەزیری ناوخۆی پاکستان لە تاران کۆبوونەوە وەزیری دەرەوەی ئێران، عەباس عێراقچی و وەزیری ناوخۆی پاکستان، موحسن نەقەوی کۆبوونەوە.

وەزیری دەرەوەی ئێران، عەباس عێراقچی و وەزیری ناوخۆی پاکستان، موحسن نەقەوی کۆبوونەوە.

وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئاماژەی بەوەداوە کە عەباس عێراقچی و موحسن نەقەوی لە تاران کۆبوونەوەتەوە.

وەزارەتەکە وردەکاری زیاتری لەبارەی ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکە، نەخستووەتەڕوو.

ئەوەش لە کاتێکدا پاکستان ڕۆڵی نێوەندگیری لەنێوان ئێران و ئەمریکا دەگێرێت.

دوێنێ چوارشەممە وەزیری ناوخۆی پاکستان، موحسن نەقەوی لە چوارچێوەی سەردانەکەی بۆ تاران بە جیا لەگەڵ سەرکۆماری ئێران، مەسعود پزیشکیان و وەزیری ناوخۆی ئێران، ئەسکەندەر موئمنی کۆبووەوە.



