وەزیری دەرەوەی ئێران و وەزیری ناوخۆی پاکستان لە تاران کۆبوونەوە

Haydar Şahin, Mahmut Nabi
21 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 21 مای,س 2026
وەزیری دەرەوەی ئێران، عەباس عێراقچی و وەزیری ناوخۆی پاکستان، موحسن نەقەوی کۆبوونەوە.
وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئاماژەی بەوەداوە کە عەباس عێراقچی و موحسن نەقەوی لە تاران کۆبوونەوەتەوە.
وەزارەتەکە وردەکاری زیاتری لەبارەی ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکە، نەخستووەتەڕوو.
ئەوەش لە کاتێکدا پاکستان ڕۆڵی نێوەندگیری لەنێوان ئێران و ئەمریکا دەگێرێت.
دوێنێ چوارشەممە وەزیری ناوخۆی پاکستان، موحسن نەقەوی لە چوارچێوەی سەردانەکەی بۆ تاران بە جیا لەگەڵ سەرکۆماری ئێران، مەسعود پزیشکیان و وەزیری ناوخۆی ئێران، ئەسکەندەر موئمنی کۆبووەوە.