Mustafa Melih Ahıshalı
16 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 16 نیسان 2026
وەزیری دەرەوەی ئێران، عەباس عێراقچی لەگەڵ هاوتا چینییەکەی، وانگ یی و هاوتا ژاپۆنییەکەی، تۆشیمیتسو مۆتیگی دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکەی تاوتوێ كرد.
بەپێی هەواڵێکی تەلەڤيزیۆنی فەڕمی ئێران، عێراقچی بە جیا پهیوهندی تەلەفۆنی لەگەڵ وانگ و تۆشیمیتسو ئهنجامداوه.
عێراقچی لەگەڵ وەزیری دەرەوەی چین وانگ دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکەی دوای ئاگربەست لەگەڵ ئەمریکا هەڵسەنگاند و، ئاماژهی بهوه كرد هاندان و کردهکانی حكوومهتی واشنتۆن لە کەنداوی بەسره و گەرووی هورمز ئەنجامی مەترسیداریان لێدهكهوێتهوه کە دۆخی ناوچەکە ئاڵۆزتر بکات.
ههروهها عێراقچی ستایشی هەڵوێستی بەرپرسیارانەی چین و ڕووسیا كرد بەرامبەر ئەو پڕۆژە بڕیارەی پێشکەشی ئەنجوومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان کرابوو، ئهوهیشی خستهڕوو ئهو ههڵوێسته كاریگهر بووه بۆ ڕێگریی کردن لە هەڵکشانی گرژییەکان.
له بهرامبهردا وەزیری دەرەوەی چین وانگ ستایشی خۆڕاگریی گەلی ئێران کرد لە سەردەمی جهنگدا و جەختی لەوە کردەوە پەکین ئامادەیە بۆ بەرەوپێشبردنی دیپلۆماسی و هاوکاریکردن بۆ کۆتاییهێنان بە جهنگ.