وەزیری دەرەوەی ئێران عێراقچی لە پەکین لەگەڵ هاوتا چینییەکەی وانگ کۆبووەوە

Ahmet Dursun, Emre Aytekin
06 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 06 مای,س 2026
وەزیری دەرەوەی ئێران، عەباس عێراقچی لە پەکین لەگەڵ هاوتا چینییەکەی، وانگ یی کۆبووەوە.
بەپێی ههواڵێكی ئاژانسی هەواڵی نیمچە فەڕمی ئێران (ISNA)، وەزیری دەرەوەی وڵاتهكه عێراقچی، لە چوارچێوەی بەردەوامی ڕاوێژە دیپلۆماسییەکان لەگەڵ وڵاتە جیاوازەکاندا، لە پەکینی پایتەختی چین، لەگەڵ وانگی هاوتای کۆبووەتهوە.
لە دیدارەکەدا پەیوەندییە دووقۆڵییەکان و پەرەسەندنە ههرێمیی و جیهانییەکان تاوتوێ کران و، عێراقچی خۆشحاڵی خۆی نیشاندا بە هەڵوێستی چین بەرامبەر دەستدرێژییەکانی ئەمریکا-ئیسرائیل و، چینی وەک دۆستێکی نزیکی ئێران ناوزهند کرد و، جەختی لەسهر ئهوە کردەوە له دۆخی ئێستادا هاوکارییەکانی نێوان هەردوو وڵات بەهێزتر دەبن.
سەبارەت بە ئاڵوگۆڕی پەیامەکان لە ڕێگەی نێوەندگیرهكانەوە بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ، عێراقچی ڕایگهیاند: "ئێمە تەنیا ڕێککەوتنێکی دادپەروەرانە و هەمەلایەنە قبووڵ دەکەین. ئەو جەنگەی دژمان دەستیپێکراوە، دەستدرێژییهكی ئاشکرایە و پێشێلکردنێکی ڕوونی یاسا نێودەوڵەتییەکانە. لە گفتوگۆکاندا هەموو هەوڵێکی خۆمان دەدەین بۆ پاراستنی مافە ڕەواکانمان و بەرژەوەندییەکانمان".
له بهرامبهردا، وەزیری دەرەوەی چین وانگ، ئاماژەی بەوە کرد ئەو جەنگەی ئەمریکا-ئیسرائیل دژی ئێران بەڕێوەی دەبەن نایاسایی و دوورە لە شەرعییەت و، دەبێت ئاگربەستێکی تەواو کە جەنگەکە بە یەکجاری کۆتایی پێبهێنێت، دەستەبەر بکرێت.
گوتیشی: "ئێمە ئامادەین بەردەوامبین لە هەوڵەکانمان بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکان. دەستەبەرکردنی ئاگربەستێکی تەواو پێویست. ناوچەکە به وەرچەرخانێکی هەستیاردا تێدەپەڕێت و گفتوگۆی ڕاستەوخۆی نێوان هەردوو لایەن كارێكی پێویسته".