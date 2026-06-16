وەزیری دەرەوەی ئێران عێراقچی: "ئەو لێكتێگه‌یشتنه‌ی لەگەڵ ئەمریکا کراوە کۆتاییهێنان بە جه‌نگ لە لوبنان له‌خۆده‌گرێت"