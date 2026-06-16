Ahmet Dursun
16 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 16 حوزەیران 2026
وەزیری دەرەوەی ئێران، عەباس عێراقچی ئاماژهی بهوه كرد کۆتاییهێنان بە جهنگ لە لوبنان، بەشێکی دانەبڕاوی ئهو لێکتێگەیشتنەیه لەگەڵ ئەمریکا بەدیهاتووە و، کشانەوەی ئیسرائیلیش لە خاکی لوبنان لەخۆدەگرێت.
بەپێی ههواڵێكی تەلەڤيزیۆنی فەڕمی ئێران، عێراقچی لە کۆبوونەوەی لەگەڵ باڵیۆز و نوێنەرانی دیپلۆماسی وڵاتانی بیانی، هەڵسەنگاندنی بۆ لێکتێگەیشتن لەگەڵ ئەمریکا و پێشهاتە ههرێمییهكان کرد.
عێراقچی بە ئاماژەکردن بەوەی لێکتێگەیشتنەکە لە ١٩ی حوزەیراندا لە سویسرا واژوو دەکرێت، ڕایگهیاند: "دوای ئەمە لە شوێنێکدا کە دواتر دیاری دەکرێت، خولێکی نوێی دانوستانەکان لە نێوان ئێران و ئەمریکادا بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی کۆتایی دەست پێ دەکات. ئەم دانوستانانەی بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی کۆتایی ئەنجام دەدرێن ٦٠ ڕۆژ دەخایەنن. ئەم ڕێککەوتنە کۆتاییەش پەیوەستە بە بابەتە ئهتۆمییهكان و ههڵگرتنی سزاکان".
عهباس عێراقچی جەختی لهسهر ئهوه کردەوە کە لێکتێگەیشتنەکە ڕاگرتنی جهنگ لە لوبنان لەخۆدەگرێت و، گوتی: "بە تێڕوانینی ئێمە لایەنەکانی ئەم یاداشتی لێکتێگەیشتنە لایەک ئەمریکا و ئیسرائیلە و لایەکەی دیكه ئێران و حزبوڵڵایە و کۆتاییهێنان بە جهنگ لە لوبنان بەشێکی دانەبڕاوە لە کۆتاییهێنانی تەواوەتی جهنگهكه و کشانەوەی ئیسرائیل لە خاکی لوبنان لەخۆدەگرێت".
گوتیشی: "بهلای ئێمهوه هەر هێرشێکی سەربازیی ڕژێمی زایۆنیست بۆ سەر لوبنان و بەردەوامبوونی داگیرکاری خاکی لوبنان بەپێشێلکردنی لێکتێگەیشتنەکە هەژمار دەکرێت".
عێراقچی ئهوهیشی خستهڕوو كه بەهۆی قورسی گەیشتن بە ڕێککەوتنەکە دانوستانەکان بهسەر دوو قۆناغ دابهشكراون و، ڕایگهیاند: "پێویستە لە قۆناغی یەکەمدا دانوستان لەسەر پرسی کۆتاییهێنان بە جهنگ، گفتوگۆکان لهبارهی گەرووی هورمز، گەمارۆی دەریایی، پرسەکانی پەیوەست بە ئازادکردنی داراییە سڕکراوەکانی ئێران، پرسی سهرلهنوێ بنیاتنانەوە و بابەتە هاوشێوەکانی دیکە بکەین و بگەینە یاداشتێکی لێکتێگەیشتن. دوای ئەمە دانوستانەکان بۆ ماوەی ٦٠ ڕۆژی دیکە بەردەوام دەبن تا دەگەینە ڕێککەوتنێکی کۆتایی. لە ڕێککەوتنی کۆتاییدا بڕیار لەسەر بابەتە ئهتۆمییهكان و ههڵگرتنی سزاکان دەدرێت و دەگەینە ئەنجامی کۆتایی".