وەزیری دەرەوەی ئێران: "بەپێی زانیاری بەردەست گەڕانەوە بۆ جەنگ چەندین سوپراز لەخۆدەگرێت"

وەزیری دەرەوەی ئێران، عەباس عێراقچی ئاماژەی بەوە کرد لەو جەنگەی دژی ئێران هەلگیرساوە، کۆنگرێسی ئەمریکاش پشتڕاستی کردەوە چەندین فڕۆکەی سەربازی بە بەهای دەیان ملیار دۆلار لەدەستچوون و، ڕایگەیاند: "بەو وانانەی فێری بووین و ئەو زانیارییەی بەدەستمان هێناوە، گەڕانەوە بۆ جەنگ چەندین سوپرایزی دیکە لەخۆدەگرێت".

لە پەیامێکیدا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی، عێراقچی ئاماژەی بە ڕاپۆرتی کۆنگرێسی ئەمریکا کرد کە باس لەوە دەکات لەو جەنگەی سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ دژی ئێران دەستیپێکردووە، سوپای ئەمریکا دەیان فڕۆکەی لەدەستداوە، لەوانە فڕۆکەی F-35.

وەزیری دەرەوەی ئێران عێراقچی لە پەیامەکەیدا ڕایگەیاند: "چەند مانگێک دوای دەستپێکردنی جەنگ دژی ئێران، کۆنگرێسی ئەمریکا دانی نا بە لەدەستدانی دەیان فڕۆکە بە بەهای ملیاران دۆلار. پشتڕاست کرایەوە کە هێزە چەکدارە بەهێزەکانمان یەکەم بوون لەوەی فڕۆکەی F-35ـیان خست خوارەوە. بەو وانانەی فێری بووین و ئەو زانیارییەی بەدەستمان هێناوە، گەڕانەوە بۆ جەنگ چەندین سوپرایزی دیکە لەخۆدەگرێت".

