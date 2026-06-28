وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ تاوێکردنی ژمارەیەک پرسی گرنگ گەیشتە بەغدا

Zana Natık Kerem
28 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 28 حوزەیران 2026
وەزیری دەرەوەی ئێران، عەباس عەراقچی بۆ تاوێکردنی ژمارەیەک پرسی گرنگ لەگەڵ بەرپرسانی عێراق، بەسەردانێک گەیشتە بەغدا.
ئاژانسی ھەواڵی فەرمی عێراق بڵاوی کردەوە کە ئەمڕۆ یەکشەممە، عەباس عەراقچی بە سەردانێکی فەرمی گەیشتووەتە بەغدا.
چاوەڕوان دەکرێت وەزیری دەرەوەی ئێران، عەباس عەراقچی لە میانی سەردانەکەی بۆ بەغدا، زنجیرەیەک دیدار و کۆبوونەوە لەگەڵ ژمارەیەک لە بەرپرسانی باڵای عێراق ئەنجام بدات.
بەپێی زانیارییەکان لە کۆبوونەوەکانی عەباس عەراقچی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق، ژمارەیەک پرسی گرنگ تاوتوێ دەکرێن لەوانە پەرەپێدان بە پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان بەغدا و تاران، دۆسیەی سنوورەکان، ھەروەھا دوایین پێشھاتە سیاسی و ئەمنییەکانی ناوچەکە.