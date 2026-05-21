وەزیری دەرەوەی ئیسپانیا: "داننان بە دەوڵەتی فەڵەستیندا کارێکی پێویستە"

وەزیری دەرەوەی ئیسپانیا، خۆسێ مانوێل ئالبارێس ئاماژەی بەوە کرد لە پێناو پاراستنی چارەسەری دوو دەوڵەتی لە نێوان ئیسرائیل و فەڵەستیندا، داننان بە دەوڵەتی فەڵەستیندا کارێکی پێویستە.

لە پانێڵێکدا لە بەرلین، ئاڵبارێس ڕایگەیاند: "پێموانییە ئەگەر چارەسەری دوو دەوڵەتی جێبەجێ نەکەین، ئاسایش، ئاشتیی و سەقامگیریی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەستەبەر بکرێت".

ئاڵبارێس باسی لەوە کرد بڕیاری ئیسپانیا بۆ داننان بەدەوڵەتی فەڵەستیندا بڕیارێکی پێویست بووە و، گوتی: "کاتێک تەماشای دۆخی غەززە دەکەیت، قۆناغی دووەمی پلانی ئاشتیی چییە؟ کەس نازانێت. ڕۆژ بە ڕۆژ یەکە نیشتەجێ نایاساییەکانی کەناری ڕۆژئاوا فراوانتر دەبن. توندوتیژی جوولەکە نشینەکان لە کۆنترۆڵ دەرچووە".

ئاڵبارێس جەختی لەسەر ئەوە کردەوە داننان بە دەوڵەتی فەڵەستیندا تاکە ئامڕازە لە بەردەستبێت بۆ پاراستنی چارەسەری دوو دەوڵەتی لە نێوان ئیسرائیل و فەڵەستیندا، بەڵام ئەم دۆخە خەریکە دەبێتە مەحاڵ.

گوتیشى: "بووژاندنەوەی هەوڵە دیپلۆماسییەکان و دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان لەسەر بنەمای چارەسەری دوو دەوڵەتی، تاکە ڕێگایە بۆ دەستەبەر کردنی ئاسایش و داهاتوویەکی ئاشتیخوازانە بۆ فەڵەستینییەکان و ئیسرائیلییەکان".

ئیسپانیا لە ساڵی ٢٠٢٤دا بە فەڕمی دانینا بە دەوڵەتی فەڵەستیندا.