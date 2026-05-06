وەزیری جەنگی ئەمریکا پیڕۆزبایی لە عەلی زەیدی کرد بە بۆنەی ڕاسپاردنی بۆ پێکھێنانی حکوومەتی نوێی عێراق

Zana Natık Kerem
06 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 06 مای,س 2026
سەرۆکوەزیرانی ڕاسپێردراوی عێراق، عەلی زەیدی و وەزیری جەنگی ئەمریکا، پیت ھێگسێس پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان ھەردوو وڵاتیان تاوتوێ کرد بەتایبەتی ھاریکاریی ئەمنی وەکو ئەوەی کە لە رێککەوتننامەی چوارچێوەی ستراتیژیی نێوان بەغدا و واشنتۆندا ھاتووە.
نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی ڕاسپێردراوی عێراق لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە عەلی زەیدی لە ڕێگای پەیوەندییەکی تەلەفۆنییدا لەگەڵ وەزیری جەنگی ئەمریکا، پیت ھێگسێس قسەی کردووە.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لەوە کراوە کە سەرەتا لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، پیت ھێگسێس پیرۆزبایی لە عەلی زەیدی کردووە بەبۆنەی راسپاردنی بۆ پێکھێنانی حکوومەتی نوێی عێراق.
بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە تەوەرێکی دیکەی پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان عێراق و ئەمریکا تاوتوێ کراوە، بەتایبەتی ھاریکاریی ئەمنی وەکو ئەوەی کە لە رێککەوتننامەی چوارچێوەی ستراتیژیی نێوان ھەردوو وڵاتدا ھاتووە.
ھەروەھا لە ڕاگەیاندراوەکە ئەوە خراوەتەڕوو کە ھەر لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، جەخت کراوەتە لەسەر گرنگی کاراکردنەوەی ھاریکارییەکانی ئەمریکا بۆ عێراق لە بواری مەشق و راھێناندا، ئەوەش بە ئامانجی بەھێزکردنی توانا و بەرزکردنەوەی ئاستی ھێزە چەکدارەکانی عێراق.