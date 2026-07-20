Yusuf Soykan Bal, Mohammad Kara Maryam
20 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 20 تەمووز 2026
وەزیری بەرگریی تورکیا، یاشار گولەر ھیزەکانی وڵاتەکەی بەسەرکردەوە کە ئەرکیان پاراستنی ئاشتییە لە کۆماری قوبرسی تورکی باکوور.
وەزارەتی بەرگریی تورکیا لە ھەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "NSosyal" ئاماژەی بەوەداوە، یاشار گولەر بە یاوەری ژمارەیەک فەرماندەی ھێزە چەکدارەکان، ھێزەکانی تورکیا لە کۆماری قوبرسی تورکی باکوور بەسەرکردووەتەوە.
وەزیری بەرگریی تورکیا، یاشار گولەر بۆ بەشداریکردن لە ٥٢ھەمین ساڵیادی "ئۆپەراسیۆنی ئاشتی" بەسەردانێک گەیشتووەتە کۆماری قوبرسی تورکی باکوور.