وەزیری بەرگریی ئەمریکا، پیت هێگسێت ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد ئەو لێکتێگەیشتنەی لە نێوان ئەمریکا و ئێراندا بەدیهاتووە لە ئەنجامی هێزی ئەوانەوە بووە، باسی له‌وه‌یش كرد كه‌ هیچ پەیوەندییەکی متمانه‌ لە نێوان لایەنەکاندا نییە و هەر هەنگاوێک بەندە بە ئاستی پابەندبوون بە مەرجەکانەوە.

دوای کۆبوونەوەی وەزیرانی بەرگریی ناتۆ لە برۆکسل، هێگسێت لە فڕۆکەخانە بۆ ڕۆژنامه‌نووسان دووا.

هێگسێت باسی له‌وه‌ كرد كه‌ ئەوەی ئەم لێکتێگەیشتنە لە ڕێککەوتنەکانی پێشوو جیا دەکاتەوە ئەوەیە کە بەهۆی كاره‌ به‌رجه‌سته‌كانی هێزی ئەمریکاوە هاتووەتە دی، به‌ڵام ڕێککەوتنی پێشووی ئه‌تۆمی ئێران لە ئەنجامی پاڕانەوە و گفتوگۆی بەردەوام بەدیهاتبوو.

گوتیشی: "ئەم ڕێککەوتنە دوای چەندین مانگ لە بۆردومانی چڕ و گەمارۆیەکی توند بەدیهاتووە. ئێران ناچار کرا بکەوێتە دۆخێکەوە لەسەر مێزی گفتوگۆ دابنیشێت و ئەمە قبووڵ بکات".

هێگسێت جەختی له‌سه‌ر ئه‌وه‌ کردەوە کە ئێران ناتوانێت ببێتە خاوەنی چەکی ئه‌تۆمی و، گوتی: "ناتوانێت ببێتە خاوەنی چەکی جۆری دیكه‌ش، هەمووان ئەمە دەزانن. له‌به‌ر ئه‌مه‌ چالاکیە سەربازییەکانمان و ئەو دانوستانانەی ئەنجام دەردێن، لە چوارچێوه‌ی ئەم ئامانجەدا دەبن".

گوتیشی: "سەرۆک ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد ئەگەر ئێران بەڵێنەکانی لە پرۆسەی گفتوگۆکاندا بەجێ نەگەیەنێت، ئامادەین دووبارە دەست بە جووڵە بکەینه‌وه‌. دەبێت ئێران دەست لە چەکە ئه‌تۆمییه‌كان و ئامانجە ئه‌تۆمییه‌كان هەڵبگرێت، ده‌بێت ماددە ئه‌تۆمییه‌کانی ڕادەست بکات و دامەزراوە ئه‌تۆمییه‌كان دابخات. خۆ ئەگەر ئەمە نەکات، ئه‌وا وەزارەتی بەرگریی ئامادەیە ڕێکاری پێویست بگرێتەبەر و ئۆپەراسیۆنەکان دەستپێبکاتەوە. ئێمە چارەسەری دیپلۆماسی دەخوازین، بەڵام لە کاتی پێویستیشدا ئامادەین بۆ جووڵه‌ی سه‌ربازیی".