وەزیرانی دەرەوەی میسر، پاکستان، تورکیا و عومان باسیان له‌ دانوستاندنەکانی ئەمریکا-ئێران کرد

وەزیرانی دەرەوەی میسر، پاکستان، تورکیا و عومان هەڵسەنگاندنیان بۆ دانوستاندنەکانی ئەمریکا-ئێران کرد.

بەپێی ڕاگەیاندراوێکی وەزارەتی دەرەوەی میسر، وەزیری دەرەوەی وڵاته‌كه‌، بەدر عەبدولاتی لەگەڵ هاوتا عومانی، بەدر ئەلبووسەعیدی و هاوتا تورکییه‌كه‌ی، هاکان فیدان و هاوتا پاکستانییەکەی، ئیسحاق دار په‌یوه‌ندی ته‌له‌فۆنی ئه‌نجامداوه‌.

لە پەیوەندییە ته‌له‌فۆنییه‌کاندا پێشهاتەکانی ناوچەکە و ئەو کارانەی بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکان ئەنجام دەدرێن تاوتوێ کران و، بیروڕا سەبارەت بە پرۆسەی دانوستاندنەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا ئاڵوگۆڕ کرا و، ئاماژە بە گرنگی هەماهەنگی کرا بۆ سەرکەوتنی پرۆسە دیپلۆماسییەکە.

وەزیری دەرەوەی میسر عەبدولاتی ئاماژەی بەوە کرد دانوستاندنەکان هەنگاوێکی سەرەکین بۆ گەیشتن بە لێکتێگەیشتنێکی بەرجەستە کە کەمکردنەوەی گرژییەکان و کۆتاییهێنان بە جه‌نگ گەرەنتی بکات.

وەزیرەکان جەختیان لەسه‌ر ئه‌وە کردەوە کە چارەسەری دیپلۆماسی و گفتوگۆ تەنیا بژاردەن بۆ چارەسەرکردنی ناكۆكییەكان و ڕێگریی کردن لەوەی ناوچەکە بەرەو ناسەقامگیریی زیاتر هەنگاو بنێت.