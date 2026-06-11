وەزیرانی دەرەوەی تورکیا و ئەڵمانیا دانوستانەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا بۆ وەستاندنی جەنگ تاوتوێ کرد

Büşranur Keskinkılıç, Başar Bayatlı
11 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 11 حوزەیران 2026
وەزیری دەرەوەی تورکیا، ھاکان فیدان و وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا، یۆھان وادیفوڵ پەیوەندییەکانی نێوان ھەردوو وڵات، ھەروەھا دانوستانەکانی ئێستای نێوان ئێران و ئەمریکا بۆ وەستاندنی جەنگ تاوتوێ کرد.
چەند سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دەرەوەی تورکیا بە ئاژانسی ئانادۆڵویان ڕاگەیاند کە ھاکان فیدان لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنییدا لەگەڵ یۆھان وادیفوڵ قسەی کردووە.
بە گوتەی سەرچاوەکان لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، پەیوەندییەکان نێوان تورکیا و ئەڵمانیا، ھەروەھا ئامادەکارییەکان بۆ بەستنی لووتکەی ناتۆ تاوتوێ کراون.
بڕیارە لە ڕۆژانی ٧ و ٨ی تەمووزی ئەمساڵ لووتکەی سەرکردەکانی وڵاتانی ئەندام لە ناتۆ لە ئەنقەرە، بەڕێوەبچێت.
ھەروەھا سەرچاوەکان ئاماژەیان بەوەشدا کە ھەر لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، باس لە دانوستانەکانی ئێستای نێوان ئێران و ئەمریکا بۆ وەستاندنی جەنگ، کراوە.