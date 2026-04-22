وەزیرانی دەرەوەی توركیا و پاكستان دانوستاندنەکانی نێوان ئەمریکا و ئێرانیان تاوتوێ کرد

وەزیری دەرەوەی توركیا، هاکان فیدان لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیيدا لەگەڵ وەزیری دەرەوەی پاکستان، محەمەد ئیسحاق دار قۆناغی دانوستاندنەکانی نێوان ئەمریکا و ئێرانی تاوتوێ کرد.

لەو پەیوەنديیه‌ ته‌له‌فۆنیيه‌دا هەڵسەنگاندن بۆ ئەو قۆناغەی دانوستاندنەکانی نێوان ئەمریکا و ئێرانی تێدایه‌ كراوه‌ و، زانیاری له‌ باره‌ی ئەو کارانە ئاڵوگۆڕ کرا کە لەلایەن پاکستان و تورکیاوە ئەنجام دەدرێن بۆ گەیشتنی لایەنەکان بە ڕێککەوتن.