وەزیرانی بەرگریی ناتۆ لە برۆکسل بۆ تاوتوێکردنی ئامادەکارییەکانی بەستنی لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەر کۆبوونەوە

Selen Valente Rasquinho, Aladdin Mustafaoğlu
18 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 18 حوزەیران 2026
وەزیرانی بەرگریی ناتۆ لە برۆكسل، بۆ تاوتوێکردنی ئامادەکارییەکانی بەستنی لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەر کۆبوونەوە.
بڕیارە لووتکەی ناتۆ لە ڕۆژانی ٧ و ٨ی مانگی تەمووزی ئەمساڵ لە ئەنقەرە بەڕێوەبچێت کە لە میانیدا ھەنگاوەکانی بەھێزکردنی توانای بەرگریی ناتۆ تاوتوێ دەکرێن.
سکرتێری گشتیی ناتۆ، مارک ڕۆتە لە میانی کۆبوونەوەکەدا گوتی: " ئەم کۆبوونەوەیە، قۆناغی کۆتایی گرنگی پێش لووتکەکەمانە کە سێ ھەفتەی دیکە لە ئەنقەرە بەڕێوە دەچێت".
مارک ڕۆتە ئاماژەی بەوەشدا کە لە کۆبوونەوەکەدا ھەوڵەکان بۆ بەھێزترکردنی ئاسایشی ناتۆ تاوتوێ دەکرێن و ڕایگەیاند: "بەھۆی زیادبوونی خەرجییەکانی بەرگریی لەلایەن ھاوپەیمانانەوە، توانای بەرگریی ناتۆ بەھێزتر بووە".
سکرتێری گشتیی ناتۆ، مارک ڕۆتە ڕایگەیاند، ھاوپەیمانان ماوەیەکی زۆرە ھاوڕان لەسەر ئەوەی کە نابێت ئێران ببێت بە خاوەنی چەکی ئەتۆمی و گوتی: "ھەمووان بە ئاسۆی ئەو ئاشتییە خۆشحاڵین کە دوای رێککەوتنی نێوان ئەمریکا و ئێرانەوە ھاتووەتە کایەوە".
مارک ڕۆتە باسی لەوەش کرد کە ھەر لە کۆبوونەوەکەدا، گفتوگۆ دەکرێت لەبارەی پرسی بەشداریکردنی وڵاتانی ئەندام لە ناتۆ لە ھەوڵە نێودەوڵەتییەکان بۆ دەستەبەرکردنی ئازادی دەریاوانی لە گەرووی ھورمز.