وەزارەتی دەرەوەی توركیا بڵاوی كرده‌وه‌، ئەو هێرشەی هێزەکانی ئیسرائیل لە ئاوە نێودەوڵەتییەکاندا کردیانە سەر کەشتیگەلی جیهانی سومود کە بۆ گەیاندنی هاوکاری مرۆیی بۆ غەززە پێکهێنرابوو "کارێکی چەتەگه‌رییه‌".

سه‌باره‌ت به‌ دەستوەردانی هێزەکانی ئیسرائیل بۆ سەر کەشتیگەلی جیهانی سومود، وەزارەتی دەرەوەی توركیا ڕاگەیاندراوێکی بڵاوکردەوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە: "ئەو هێرشەی هێزەکانی ئیسرائیل لە ئاوە نێودەوڵەتییەکاندا کردیانە سەر کەشتیگەلی جیهانی سومود کە بۆ گەیاندنی هاوکاری مرۆیی بۆ غەززە پێکهێنرابوو، "کارێکی چەتەگه‌رییه‌".

هه‌روه‌ها له‌ ڕاگه‌یاندراوه‌كه‌دا ئاماژە بەوە کراوە ئیسرائیل بە هێرشکردنە سەر کەشتیگەلی جیهانی سومود کە هەوڵ دەدات سەرنج بۆ ئەو کارەساتە مرۆییەی غەززە ڕابکێشێت کە مەزڵوومەکان تێیدا دەژین، بەها مرۆییەکان و یاسا نێودەوڵەتییەکانی کردووەتە ئامانج و، هاتووه‌: "ئەم دەستدرێژییەی ئیسرائیل بنەمای ئازادی هاتوچۆی دەریاوانی لە ئاوە نێودەوڵەتییەکاندا پێشێل دەکات. داوا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکەین هەڵوێستێکی هاوبەش بەرامبەر بەم کارە یاساشکێنەی ئیسرائیل وەربگرن".

لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئه‌وه‌یش خراوه‌ته‌ڕوو به‌یه‌كه‌وه‌ لەگەڵ وڵاتانی پەیوەندیداری دیکە، ده‌ستكراوه‌ به‌ هەوڵە پێویستەکان له‌باره‌ی دۆخی ئەو هاووڵاتیە تورکانە و گەشتیارانه‌ی دیکەی ناو کەشتیگەلەکە.