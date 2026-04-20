گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، ئیسماعیل بەقائی ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد کە حكوومه‌تی تاران تا ئێستا هیچ پلانێکی نییە بۆ خولی دووهەمی ئەو دانوستانه‌ی چاوەڕوان دەکرێت لەگەڵ ئەمریکا لە ئیسلام ئابادی پایتەختی پاکستان ئەنجام بدرێن.

بەپێی هه‌واڵێكی ئاژانسی هەواڵی تەسنیم، بەقائی لە باڵەخانەی وەزارەتی دەرەوە لە تارانی پایتەخت کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیی ساز کردووه‌.

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە خولی دووهەمی دانوستانه‌كانی نێوان ئەمریکا و ئێران کە چاوەڕوان دەکرێت لە ئیسلام ئاباد بەڕێوە بچێت، بەقائی ڕایگه‌یاند: "تا ئەم ساتە، واتە پێش ئەوەی بێمە خزمەتتان، هیچ پلانێکمان بۆ خولی دووهەمی دانوستانه‌كان نییە".

بەقائی باسی له‌وه‌ كرد حكوومه‌تی واشنتۆن بە نیشاندانی هەڵوێستی دژبەیەک و پێشێلکردنی بەردەوامی بڕگەكانی ئاگربەست بە جددی بەدواداچوون بۆ پرۆسە دیپلۆماسییەکە ناکات و، ڕایگه‌یاند: "کرده‌كانی ئەم دواییەی ئەمریکا، جێبەجێ نەکردنی پابەندییەکانی لە ڕێککەوتنەکانی لوبنان، گەمارۆی دەریایی بۆ سەر ئێران و هێرشکردنە سەر کەشتی بارهەڵگری وڵاتەکەمان، بەپێی بڕیارەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان نموونەیەکی ڕوونی کردەی دەستدرێژکارانەیە".