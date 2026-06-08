وەزارەتی ئەوقافی ھەرێم: "سەرجەم حاجیانی ھەرێمی کوردستان سەلامەتن و ئەوانەی ماونەتەوە لە رێگەی وشکانییەوە دەگەڕێنەوە"

بەپێی ڕاگەیەندراوەکەی وەزارەتی ئەوقافی حكوومه‌تی هه‌رێمی كوردستان، دوای ئەو دۆخە نەخوازراوەی کە بە شێوەیەکی لەناکاو هاتە پێش، سەرجەم ئەو حاجیانەی هەرێمی کوردستان کە لە ڕێگەی ئاسمانییەوە گەشتیان کردبوو، بە سەلامەتی گەڕاونەتەوە شارەکانی هەرێم. هاوکات جەخت لەوە کراوەتەوە کە ئەو حاجیانەشی لە ئێستادا لە شاری مەدینەن، هەموویان تەندروستن و هیچ کێشە و گرفتێکیان لەبەردەمدا نییە.

سەبارەت بە ئاماری گەڕانەوەی حاجیان، بەڕێوەبەرایەتی گشتی حەج و عومڕە ئاشکرای کردووە : "تاوەکوو ئێستا سێ هەزار و ٣٢٠ حاجی لە ڕێگەی فڕۆکەخانەکانەوە گەیشتوونەتەوە هه‌رێمی کوردستان، لە ئێستاشدا تەنها هەزار و ٨٠٠ حاجی لە شاری مەدینە ماونەتەوە، کە بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا سەرجەمیان لە ڕێگەی وشکانییەوە بەرەو هەرێمی کوردستان بەڕێبکەونەوە.

بەھۆی گرژییە ئەمنییەکانەوە لە ناوچەکە، ئاسمانی عێراق بە ڕووی گەشتەکانی ھاتن و چوون لە فڕۆکەخانەکاندا، بۆ ماوەی ٧٢ کاتژمێر داخرا.