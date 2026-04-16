وۆڵ ستریت جۆرناڵ: "بۆ زیادکردنی بەرهەمهێنانی چەک پێنتاگۆن پەیوەندی بە بەرهەمهێنەرانی ئۆتۆمبێلەوە کردووە"

بانگه‌شه‌ی ئەوە دەکرێت وەزارەتی بەرگریی ئەمریکا (پێنتاگۆن) بە مەبەستی پڕکردنەوەی کۆگاکانی تەقەمەنی کە ڕوویان لە کەمی کردووە، پەیوەندی بە بەرهەمهێنەرە گەورەکانی ئۆتۆمبێلەوە کردووە.

بەپێی هەواڵێکی ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ کە پشتی بە سەرچاوە ئاگادارەکان بەستووە، ئیدارەی سەرۆکی ئه‌مریكا، دۆناڵد ترەمپ دەیەوێت بەتایبەت بەرهەمهێنەرانی ئۆتۆمبێل ڕۆڵی زیاتر لە بەرهەمهێنانی سەربازییدا بگێڕن.

لەم چوارچێوەیەدا بەرپرسانی پێنتاگۆن لەگەڵ بەڕێوەبەرە باڵاکانی کۆمپانیاکانی ئۆتۆمبێل کۆبوونەوە، لەوانە بەڕێوەبەری جێبەجێکاری فۆرد، جیم فارلی و سەرۆکی ئەنجوومەنی بەڕێوەبردن و بەڕێوەبەری جێبەجێکاری جێنێراڵ مۆتۆرز، ماری بارا.

سەرچاوەکان بانگه‌شه‌ی ئەوەیان کردووە کە جه‌نگه‌كانی ئۆکراینا و ئێران کۆگاکانی تەقەمەنی ئەمریکایان كه‌م کردووە، له‌به‌رئه‌وه‌ پێنتاگۆن بیر لەوە دەکاتەوە کۆمپانیاکانی ئۆتۆمبێل بخاتەگەڕ.