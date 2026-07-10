Dildar Baykan Atalay
10 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 10 تەمووز 2026
میدیاکانی ئەمریکا بڵاویانکردەوە، ئیسرائیل بە بانگەشەی ئەوەی ئێران پلانی هەیە بۆ ئەنجامدانی هەوڵێکی نوێی تیرۆرکردنی سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ زانیاری هەواڵگریی لەگەڵ ئەمریکادا بەشکردووە.
بەپێی ئەو هەواڵەی ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ (WSJ) به پشت بهستن بە سەرچاوە نزیکەکان لە بابەتەکە بڵاوی كردووهتهوه، ئیسرائیل ئەو زانیاریە هەواڵگرییەی لەگەڵ ئەمریکادا بەشکردووە کە تیایدا بانگەشەی ئەوە دەکات ئێران پلانی هەوڵێکی نوێی تیرۆرکردنی دژی ترەمپ هەیە.
باڵیۆزخانەی ئیسرائیل لە واشنتۆن کە ڕۆژنامهكه پەیوەندی پێوە کردووه، ڕەتی کردەوە لێدوان لەسەر بابەتەکە بدات، هاوكات نوێنەرایەتی هەمیشەیی ئێران لە نەتەوە یەکگرتووەکانیش وەڵامی پرسیارەکانی لوو بارهیهوه نەدایەوە.