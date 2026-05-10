Irmak Akcan, Ömer Aşur Çuhadar
10 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 10 مای,س 2026
ڕۆژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ" ئەمریکی بڵاویکردەوە کە ئیسرائیل بنکەیەکی سەربازیی نھێنی لە ناو بیابانەکانی عێراقدا دامەزراندووە، ئەوەش بە ئامانجی پاڵپشتیکردن لە ھێرشە ئاسمانییەکانی بۆ سەر ئێران.
ڕۆژنامەکە لە چەند سەرچاوەیەک لەنێویاندا بەرپرسانی ئەمریکا بڵاویکردووتەوە کە ئیسرائیل بنکەیەکی سەربازیی نھێنی لە ناو بیابانەکانی عێراقدا دامەزراندووە، ئەوەش بە ئامانجی پاڵپشتیکردن لە ھێرشە ئاسمانییەکانی بۆ سەر ئێران.
بەپێی ڕۆژنامەکە، ئیسرائیل لە سەرەتای جەنگەکەدا، بۆ ئەوەی شوێنی بنکەکە ئاشکرا نەبێت، ھێرشی ئاسمانی کردووەتە سەر ھێزە عێراقییەکان کە خەریک بووە شوێنی بنکەکە ئاشکرا بکەن.
ھەروەھا ڕۆژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ" ئەوەشی خستووەتەڕوو کە بنکەکە وەک ناوەندێکی لۆجستی بۆ ھێزی ئاسمانی ئیسرائیل بەکارھاتووە و ھێزەکانی کۆماندۆ تیایدا جێگیر کرابوون.
ڕۆژنامەکە باسی لەوەش کردووە کە ئیسرائیل بنکە سەربازییە نھێنییەکەی بە ئاگاداری ئەمریکا بەر لە دەستپێکردنی ھێرشەکانی سەر ئێران لەناو خاکی عێراقدا دامەزراندبوو.
ھاوکات میدیاکانی عێراق بڵاویانکردەوە کە شوانێکی ناوچەکە، لایەنە پەیوەندیدارەکانی لە چالاکی سەربازی و جووڵەی نائاسایی لە ناوچەکە ئاگادارکردووەتەوە و دواتر سوپای عێراق یەکەیەکی بۆ لێکۆڵینەوە لە دۆخەکە ڕەوانەی ناوچەکە کردووە.
بانگەشەی ئەوەش کراوە کە ئیسرائیل بە ئەنجامدانی ھێرشی ئاسمانی، ھێزە عێراقییەکانی لە شوێني بنکە سەربازییە نھێنییەکەی لە ناوچەکە، دوور خستووەتەوە.
تائێستا سوپای ئیسرائیل بە فەرمی ھیچ ڕاگەیاندراوێکی لەوبارەیەوە بڵاونەکردووتەوە.