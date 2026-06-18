وەزارەتی بەرگریی تورکیا سه‌باره‌ت به‌ کۆبوونەوەی وەزیرانی بەرگریی ناتۆ ڕایگه‌یاند: "جەخت لە ئامادەکارییەکان و چاوەڕوانییەکانمان دەکەینەوە بۆ لووتکەی سه‌ركرده‌كانی ناتۆ کە بڕیارە لە ئەنقەرە ساز بکرێت، هاوکات خۆشحاڵی خۆمان بەو لێکتێگەیشتنە دەردەبڕین کە بۆ کۆتاییهێنان بە جه‌نگی نێوان ئێران و ئەمریکا بەدیهاتووە".

لە کۆنگرەی ڕۆژنامەوانیی هەفتانەی وەزارەتەکەدا، ڕاوێژکاری ڕاگەیاندن و پەیوەندییە گشتییەکانی وەزارەتی بەرگریی تورکیا و گوتەبێژی وەزارەتەکە، ئەدمیراڵ زەکی ئاکتورک بۆ ڕۆژنامەنووسان دووا.

ئاکتورک ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد سوپای تورکیا بەردەوامه‌ لە پێشکەش کردنی هاوکارییەکانی له‌ پێناو ئاشتیی و سەقامگیریی هه‌رێمیی و جیهانی لە چوارچێوەی ئەرکە نێودەوڵەتییەکاندا، بەتایبەت پەیوەندییە دوولایەنەکان و ناتۆ.

سه‌باره‌ت به‌ کۆبوونەوەی وەزیرانی بەرگریی ناتۆ كه‌ بڕیاره‌ له‌ ئه‌نقه‌ره‌ به‌ڕێوه‌بچێت، ئاكتورك ڕایگه‌یاند: "جەخت لە ئامادەکارییەکان و چاوەڕوانییەکانمان دەکەینەوە بۆ لووتکەی سەركردەکانی ناتۆ کە بڕیارە لە ئەنقەرە ساز بکرێت، هاوکات خۆشحاڵی خۆمان بەو لێکتێگەیشتنە دەردەبڕین کە بۆ کۆتاییهێنان بە جه‌نگی نێوان ئێران و ئەمریکا بەدیهاتووە".

ئاکتورک ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد کە سوپای تورکیا بە هه‌موو توانایەوە تێده‌كۆشیت بۆ بەرگریی و ئاسایشی تورکیا و، گوتی: "لە درێژه‌ی ئەو ئەرک و چالاکییانەی بۆ به‌رقه‌رار كردنی ئاسایشی بەردەوام ئەنجام دەدەرێن، لە ماوەی هەفتەیه‌كدا شه‌ش تیرۆریستی دیکەی پەکەکە خۆیان ڕادەستکردووە، لە ناوچەکانی ئۆپەراسیۆنیشدا هه‌ڵمه‌ته‌كانی دۆزینه‌وه‌ و لەناوبردنی ئەشکەوت، حەشارگە و پەناگەکان، مین و تەقەمەنی بە شێوەیەکی کاریگەر ئەنجام دراون".

هاوكات ئاکتورک باسی له‌وه‌ كرد كه‌ کارەکانی پاراستنی ئاسایشی سنوور بێ وچان بەردەوامن و، گوتی: "لە چوارچێوەی چالاکییەکانی پاراستنی ئاسایشی سنوورەکانماندا، لە ماوەی هه‌فته‌یه‌كدا، ٣٧٦ کەس کە هەوڵیان دەدا بەنایاسایی سنوورەکانمان ببەزێنن دەستگیرکراون، ڕێگریی لە دوو هەزار و ١١٢ کەسی کراوە بەرلەوەی سنوورەکە ببەزێنن. بەم شێوەیە لە یەکی کانوونی دووەمەوە تا ئێستا، ژمارەی ئەو کەسانەی لە کاتی هەوڵدان بۆ بەزاندنی نایاسایی سنوورەکانمان دەستگیر کراون گەیشتووەتە چوار هەزار و ٥٣٤ کەس، ڕێگریی لە ٣٨ هەزار و ٣٠٥ کەسی دیکەش کراوە".