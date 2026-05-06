"واشنتۆن و تاران لە ڕێککەوتنی کۆتاییھێنان بە جەنگ نزیکبوونەتەوە"

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
06 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 06 مای,س 2026
ژمارەیەک بەرپرسی ئەمریکا ڕایانگەیاند کە واشنتۆن و تاران سەبارەت بە گەیشتن بە ڕێککەوتن بۆ کۆتاییھێنان بە جەنگ، نزیکبوونەتەوە.
ئەو بەرپرسانەی ئەمریکا بۆ کەناڵی ١٢ی ئیسرائیلی ئاشکرایان کردووە: "کۆشکی سپی لەو باوەڕەدایە کە لەگەڵ ئێران نزیک دەبێتەوە لە ڕێککەوتنێک لەسەر یاداشتنامەیەکی لێکتێگەیشتنی یەک لاپەڕەیی بۆ کۆتاییھێنان بە جەنگ و دانانی چوارچێوەیەک بۆ دانوستانی وردتر".
بەرپرسەکانی ئەمریکا ئاماژەیان بەوەشداوە، وڵاتەکەیان چاوەڕوانی ئەوەیە کە ئێران لە ماوەی ٤٨ کاتژمێری داھاتوودا وەڵامی چەند خاڵێکی گرنگی ئەمریکا بداتەوە.