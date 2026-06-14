هێزە چەکدارەکانی ئێران: ڕۆڵەکانی میللەت ئامادەن تەقە لە دڵی دوژمن بکەن

عەلی عەبدوڵڵاهی، فەرماندەی ناوەندی خاتەمولئەنبیا، سوپای پاسدارانی ئێران، گوتی: ڕۆڵەکانی میللەت لە هێزە چەکدارەکان ئامادەن بۆ تەقەکردن لە دڵی دوژمن.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی تەسنیمی نیمچە فەرمی، عەبدوڵڵای ئەم لێدوانە لە دوای هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر زاحییە لە بەیروتی پایتەختی لوبنان داوە.

عەبدوڵڵاهی ڕایگەیاند، "توانای وشکانی و بەرگری و مووشەکی و دەریایی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و بەرگری ئاسمانیمان لە ڕابردوو بەهێزترە. ڕۆڵەکانی میللەت لە هێزە چەکدارەکاندا ئامادەن تەقە لە دڵی دوژمن بکەن".

عەبدوڵڵا بە ئاماژە بەوەی کە تۆڵەی کوژرانی عەلی خامنەیی ڕێبەری پێشووی ئێران دەکرێتەوە، هەڕەشەی ئەوەی کرد کە ئەگەر هەر هەڵەیەک بکەن، وانەیەکی لەبیرنەکراو فێری "دوژمن" دەکەن.

