هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان سەرەڕای ئاگربەست بەردەوامن

سەرەڕای ڕاگەیاندنی ئاگربەست، هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان بەردەوامە.

سوپای ئیسرائیل بەردەوامە لەسەر بە ئامانجگرتنی باشووری لوبنان و ناوچەکانی ڕەیحان، سجید، قەترانی، جمیجمە، غندوریە، فرون، یاتر، کەفەر تبنیت، زبدین و حاروف بوونە ئامانج بۆردومانەکانی سوپای ئیسرائیل.

لە ئاکامی یەکێک لەو هێرشانەدا بۆ سەر خانوویەک لە شارۆچکە ئەنسار، باوکێک و منداڵێک کوژران و حەوت کەسی دیکەی ئەندامانی خێزانێک بریندار بوون.

هاوکات ئۆتۆمبێلێکیش لە سەر ڕێگەی حەبوش-نەباتیە لە لایەن فڕۆکە جەنگییەکانی سەر بە سوپای ئیسرائیل کرایە ئامانج و بە هۆیەوە کەسێک کوژرا و کەسێکی دیکەیش بریندار بوو.

بە پێی دوایین ئاماری وەزارەتی تەندروستی لوبنان، لە ٢ی ئادارەوە بەهۆی هێرشەکانەوە سێ هەزار و ٣٥٥ کەس کوژراون.

