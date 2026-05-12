لە ئەنجامی هێرشێکی ئاسمانیی سوپای ئیسرائیلدا بۆ سەر خانوویه‌ک لە باشووری لوبنان، شه‌ش کەس گیانیان لەدەستدا و حه‌وت کەسی دیکەش برینداربوون.

سەرەڕای ئەو ئاگربەستەی لە ١٧ی نیسانەوە چووەتە بواری جێبەجێ کردنەوە، سوپای ئیسرائیل بەردەوامە لە هێرشەکانی بۆ سەر باشووری لوبنان.

بەپێی ئاژانسی فەڕمی هەواڵی لوبنان (NNA)، فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل شەوی ڕابردوو خانوویه‌کیان لە شارۆچکەی کەفەر دونین سەربە شاری سوور کردووەتە ئامانج و، به‌هۆیه‌وه‌ شه‌ش کەس گیانیان لەدەستداوە و حه‌وت كه‌سیش برینداربوون و ڕەوانەی نەخۆشخانە کراون.