هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر تیمەکانی فریاکەوتنی لوبنان پێنج کوژراوی لێکەوتەوە

Ethem Emre Özcan
29 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 29 نیسان 2026
هێرشی ئاسمانی سوپای ئیسرائیل بۆ سەر تیمەکانی فریاکەوتن لە باشووری لوبنان، پێنج کوژراوی لێکەوتەوە.
هێرشەکانی سوپای ئیسرائیل سەرەڕای ئاگربەست لە لوبنان بەردەوامە.
بە پێی ڕاگەیاندراوێکی بەرگریی شارستانی لوبنان، لە ناوچەی سوور لە باشووری لوبنان، تیمەکانی سەر بەو هێزانە، کەوتوونە بەر هێرشێکی ئاسمانی سوپای ئیسرائیل کە بۆ جاری دووهەم هەمان ناوچەی بۆردومان کردووە.
لە ئاکامی ئەو هێرشەدا، پێنج کەس کوژراون کە بە مەبەستی یارمەتیدانی ئەو خەڵکەی کە بەر بۆردومانی یەکەم کەوتبوون، گەیشتبوونە ناوچەکە و سێیان کارمەندی فەرمی تیمەکانی فریاکەوتنن.