هاکان فیدان لەبارەی دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران زنجیرەیەک پەیوەندی تەلەفۆنی ئەنجامدا

وەزیری دەرەوەی تورکیا هاکان فیدان سەبارەت بە دانوستانەکانی نێوان واشنتۆن و تاران، لەگەڵ سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوەی قەتەر محەمەد بن عەبدولڕەحمان ئال سانی، وەزیری دەرەوەی ئوردن ئەیمەن سەفەدی و دانوستانکارانی ئەمریکایی لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا گفتوگۆی کرد.

بە پێی ئەو زانیارییەی لە سەرچاوەکانی وەزارەتی دەرەوە دەست کەوتووە، هاکان فیدان لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنی جیاجیادا لەگەڵ هەرکام لە هاوتا قەتەری و ئوردنییەکەی و هەروەها دانوستانکارە ئەمریکاییەکان، دوایین پێشهاتەکان سەبارەت بە دانوستانەکانی نێوان تاران و واشنتۆن'ی لەگەڵ هەڵسەنگاندن.