هاکان فیدان: "بڕیارە ئەمڕۆ چالاکوانانی کەشتیگەلی جیهانی سومود بهێندرێنەوە بۆ تورکیا" وەزیری دەرەوەی تورکیا، هاکان فیدان: "بڕیارە ئەمڕۆ لە ڕێگەی گەشتێکی ئاسمانیی تایبەتەوە هاووڵاتیانی تورک و بەشداربووانی وڵاتانی سێهەمی ناو کەشتیگەلی جیهانی سومود بهێندرێنەوە بۆ تورکیا".

لە هەژماری خۆی لە NSosyal، فیدان پەیامێکی سەبارەت بە هێنانەوەی هاووڵاتیانی تورک و بەشداربووانی وڵاتانی سێهەمی ناو کەشتیگەلی جیهانی سومود بۆ تورکیا بڵاوکردەوە.

فیدان ئاماژەی بەوە کرد بۆ دڵنیابوون لە سەلامەتی هاووڵاتیانی تورک کە لە ئەنجامی دەستوەردانی نایاسایی لە کەشتیگەلی جیهانی سومود ڕاگیراون و، گەڕاندنەوەیان بە سەلامەتی بۆ تورکیا، لەگەڵ گشت لایەنە پەیوەندیدارەکاندا کار دەکەن و، ڕایگەیاند: "بڕیارە ئەمڕۆ لە ڕێگەی گەشتێکی ئاسمانیی تایبەتەوە هاووڵاتیانی تورک و بەشداربووانی وڵاتانی سێهەمی ناو کەشتیگەلی جیهانی سومود بهێندرێنەوە بۆ تورکیا".

فیدان جەختی لەسەر ئەوە کردەوە بەردەوام دەبن لە پاراستنی مافی هاووڵاتیانی تورک و بەجێگەیاندنی بەرپرسیارێتیە مرۆییەکانیان بەرامبەر هاووڵاتیانی مەدەنی لە کەرتی غەززە و، پێداگرانە پشتیوانی لە گەلی فەڵەستین دەکەن.