هاووڵاتییەکی تورک لە سان دیێگۆ وردەکاریی هێرشە چەکدارییەکەی سەر ناوەندی ئیسلامی سان دیێگۆ دەگێڕێتەوە

ئەربیل ئاتای، یەکێکە لە دانیشتووانی ئەو ناوچەی تیایدا ناوەندی ئیسلامی سان دیێگۆ لە ویلایەتی کالیفۆرنیای ئەمریکا هێرشی چەکداری کرایە سەر، وردەکاری هێرشەکەی بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو گێڕایەوە.

لە ڕێگەی پەیوەندی تەلەفۆنییەوە ئاتای لە شوێنی ڕووداوەکەوە وەڵامی پرسیارەکانی پەیامنێری ئاژانسی ئانادۆڵوی دایەوە.

ئاتای ئاماژەی بەوە کرد ناوەندی ئیسلامی سان دیێگۆ لە مزگەوت، ناوەندێکی کلتووری و قوتابخانەیەکی تایبەت پێکهاتووە و، سەبارەت بە ڕووداوەکە لە زاری شایەتحاڵەکانەوە ڕایگەیاند: "دوو چەکدار چوونەتە باڵەخانەکە، کاتێک یەکێکیان لەگەڵ کارمەندی ئاسایشی پاسەوانی بالەخانەکە قسەی کردووە، ئەوەی دیکەیان لە ناوەوە دەستی بە تەقەکردن کردووە".

هەروەها ئاتای باسی لەوە کرد کارمەندی ئاسایشەکە کە ماوەی چەندین ساڵە لەوێ کار دەکات بەهۆی بەرکەوتنی گوللە بەسەری گیانی لەدەستداوە و، گوتی: "کۆبوونەوەیەکم لەگەڵ ئیمامەکە هەبوو، کاتژمێرێک دواکەوتم. ئەگەری زۆر بوو دوانەکەوتمایە،منیش لەوێ دەبووم".

ئاتای کە ماوەی ٣٠ ساڵە لە سان دیێگۆ دەژی و خاوەنی کۆمپانیایەکی بۆیەیە، ڕایگەیاند هیچ هەڕەشەیەکی پێشوەختە لەسەر قوتابخانەکە یان ناوەندە ئیسلامییەکە نەبووە و، قوتابخانەکە بەشێکە لە سیستمی پەروەردەیی ئەمریکا و ئاستێکی بەرزی خوێندنی هەیە و تەنیا قوتابیانی سەرەتایی تێدا دەخوێنن.

