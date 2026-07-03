هاكان فیدان: "بەشداری ترەمپ لە لووتکەی ناتۆ له‌ ئەنقەرە هاوکێشەیەکی ستراتیجی زۆر مه‌زنه‌" وه‌زیری ده‌ره‌وه‌ی توركیا، هاكان فیدان: "ئەمە خۆی لە خۆیدا هەواڵێکی گرنگ و ئەرێنییە بۆ کۆمەڵگەی ناتۆ. شتێکیشیان خستووەتە پاڵی کە دەڵێت: 'بەڕێز ترەمپ بەشداری لەمەدا دەک

وه‌زیری ده‌ره‌وه‌ی توركیا، هاكان فیدان ئاماژەی به‌وه‌ کرد بەشداری كردنی سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ لە لووتکەی ناتۆ له‌ ئەنقەرە پشتڕاست کراوەتەوە و، ڕایگه‌یاند: "ئەمە خۆی لە خۆیدا هەواڵێکی گرنگ و ئەرێنییە بۆ کۆمەڵگەی ناتۆ. شتێکیشیان خستووەتە پاڵی کە دەڵێت: 'بەڕێز ترەمپ بەشداری لەمەدا دەکات، چونکە ئه‌و لایەنه‌ی بانگهێشتی كردووه‌ بەڕێز سەرکۆمار ڕەجەب تەیب ئەردۆغانە. ئەگەر بەڕێز ئەردۆغان بانگهێشتی نه‌كردایه‌، بەشداری نەدەکرد. ئیدی ئەمە لە ڕاستییدا بووه‌تە هاوکێشەیەکی ستراتیجی زۆر مه‌زن".

له‌ میانی به‌شداری كردنی له‌ به‌رنامه‌یه‌كی كه‌ناڵی سی ئێن ئێن توركدا، وه‌زیری ده‌ره‌وه‌ی توركیا فیدان، وه‌ڵامی پرسیاره‌كانی سه‌باره‌ت به‌ پرسه‌كانی ڕۆژه‌ڤ دایه‌وه‌.

فیدان باسی له‌وه‌ كرد بە درێژایی ساڵان له‌ پەیوەندییەکان لەگەڵ ئەمریکا به‌رزی و نزمی بەدی دەکرێت و، بوارەکانی بازرگانیی، ئابووریی، پەیوەندییەکانی نێوان مرۆڤەکان، پەروەردە و تەکنەلۆجیا زۆر بە باشی بەرەوپێش دەچن و، گوتی: "بەتایبەت بابەتە جیۆپۆلەتیکییەکان... گۆڕانکاری سیاسەتی ئەمریکا لە سووریا کە لە سەردەمی سەرۆکی پێشووتر، باراک ئۆباما دەستیپێکرد، گۆڕانی لەناکاوی بەرەنگاربوونەوەی دژ بە بەشار ئەسەد و ڕژێمەکەی بۆ بەرەنگاربوونەوەی دژ بە داعش، لە پرۆسەی پاڵپشتیکردنی یەپەگەدا دۆسیەیەکی سیاسی بوو کە هەڕەشەی بۆ سەر ئاسایشی نیشتمانیی تورکیا دروست دەکرد. لە خولی دووەمی ترەمپدا ئەم سیاستە بە فەڕمی وازی لێهێنرا. ئەمە گەورەترین کێشەی نێوان هەردوو وڵاتی نه‌هێشت".

وەزیری دەرەوەی توركیا فیدان، ئاماژەی به‌وه‌ کرد لە دۆسیەکانی کۆتاییهاتنی جەنگی ئۆکراینا و سەقامگیربوونی سووریا و عێراقدا، سیاسەتەکانی ترەمپ لەگەڵ ئامانجە ستارتیجییەکانی تورکیادا یه‌كانگیرن و، ڕایگه‌یاند: "پرسی بەدیهێنانی ئاشتیی لە لوبنان گرنگە. لە پلانی ئاشتیی غەززەشدا سەرلەنوێ تا ڕادەیەک دەرفەتی کارکردنی هاوبەشمان هەبوو کە ڕاگرتنی جەنگە. کاتێک لە هەندێک پرسی دیاریکراودا پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و ئەمریکا بە ڕاستی باش بن، ئەمە بە ئاڕاستەیەکی ئەرێنیی کاریگەری لەسەر سەقامگیریی ناوچەکەش دەبێت".

فیدان جەختی له‌سه‌ر ئه‌وه‌ کردەوە تورکیا لەسەر بنەمای ئامانجەکانی بڕیاری هۆشیارانە و دانوستان ئەنجام دەدات، ئه‌وه‌یشی خسته‌ڕوو كه‌ هێشتا کێشەی وەک دۆسیەکانی كاتسا لە ڕێگەی کۆنگرێسی ئەمریکاوە چارەسەر نەکراون و، گوتی: "ناو به‌ ناو بڕیاری دیاریکراو لەبارەی تورکیا دەردەچێت، بەڵام لە ئێستادا تاکە لایەنی نەرێنیی کە مۆرکێکی فەرمی بەردەوامی هەیە و ناڕەحەتکەرە سزاکانی کاتسان. ئه‌مه‌ له‌ كاتێكدا لە ماوەی ٣-٤ ساڵی ڕابردوودا سزاکانی چەندین وڵات دژ بە تورکیا هەڵگیراون".

هاكان فیدان تیشكی خسته‌ سه‌ر ئه‌وه‌ی كه‌ زۆربەی ئەم سزایانە یاسایی نین، بەڵک کارگێڕیین و، ڕایگه‌یاند: "تەنیا ئەمە مابوو. لەم بابەتەشدا ئێمە لەم بابەتەشدا هەنگاوی پێویست دەنێین، چونکە هەم بەڕێز سەرکۆمارمان و هەم بەڕێز ترەمپ ئیرادەیەکی بەهێزیان هەیە بۆ هەڵگرتنی ئەم سزایانە. کاتێک ئەیلوولی ساڵی ڕابردوو هەردوو سەرکردەکە لە واشنتۆن کۆبوونەوە ئیرادەی خۆیان لەم بارەیەوە نیشان دا و ئێمەی وەزیرەکانیش فەرمانمان پێكراوه‌ بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە. من و وەزیری بەرگرییمان، لەم لایەنەوە لە کارکردنێکی چڕداین، بەڵام بە گشتیی پەیوەندییەکان بە شێوازێکی باش بەڕێوەدەچن".

وەزیری دەرەوەی توركیا فیدان، ئاماژەی به‌وه‌یش کرد لە کاتێکدا بە هۆکاری بازرگانیی چەک و تەقەمەنییەکی بێشوومار بە چەندین وڵات دەفرۆشرێت کە تەنانەت ئەندامی ناتۆ نین و بەرژەوەندییەکی هاوبەشی ئەوتۆیان لەگەڵ ئەمریکادا نییە، نه‌فرۆشتنی بە تورکیا لە ڕوانگەی ئیدارەی ترەمپەوە هیچ پاساوێکی ڕوونی نییە، کاریگەریی هەندێک بیروباوەڕی سیاسی دژ بە تورکیا کە بە درێژایی ساڵان دروست بوون لەم جۆرە ڕووداوەدا بەدی ده‌كرێت و هەوڵ دەدرێت چارەسەری ئەم کێشەیە بكرێت و، گوتی: "نامەوێت بە ناوی ئەمریکاوە قسە بکه‌م لەسەر ئەوەی ترەمپ چی ڕادەگەیەنێت. لە ڕووی پەیوەندییە دووقۆڵییەکانەوە هیچ بابەتێک لە نێوان تورکیا و ئەمریکادا نییە کە ببێتە هۆی تێکچوونی پەیوەندییەکان".

ڕاشیگه‌یاند: "لە دۆسیە هه‌رێمییه‌كاندا خاڵی ناکۆکی هەن، بەڵام دەتوانرێت گفتوگۆیان لەسەر بکرێت. لە کاتێکدا بوارێکی گەورەی پەیوەندی هەیە کە تا ئەم ڕادەیە سوود بە هەردوولا دەگەیەنێت، بەرەوپێشنەبردنی و کردنی بە قوربانیی سیاستەکانی ناسنامە و ئایدیۆلۆجیای جیاواز، بابەتێک نییە لە عەقڵی کارەکتەرە عەقڵانییەکاندا جێگەی ببێتەوە".

لە وەڵامی پرسیارێكدا سه‌باره‌ت به‌وه‌ی ئایا گەڕانەوەی تورکیا بۆ به‌رنامه‌ی F-35 ئەگەرێکی ڕاستییه‌؟" فیدان ڕایگه‌یاند: "پێویستە لەوێدا جیاکاری بکەین. لادانی قەدەغەی فرۆشتنی F-35 و وەرگرتنی ئەو فڕۆکانەی پێشتر کڕیومانن و ئەوانەش کە لە داهاتوودا دەیکڕین، بێگومان ئەگەر بمانەوێت، لەگەڵ گەڕانەوە بۆ به‌رنامه‌كه‌ وەک یەکێک لە هاوبەشە بەرهەمهێنەرەکان دوو پرسی جیاوازن".

بە ئاماژەکردن بەوەی دۆسیەی لادانی قەدەغەکردنی فرۆشتنەکە ئاسانترە، فیدان ڕایگه‌یاند: "ئەمە بڕیارێکی کارگێڕییە. پێموایە دوای سزاکانی کاتسا ئەمە ڕوو دەدات. پرسی گەڕانەوەش بۆ به‌رنامه‌ی F-35 پێوەستە بە بڕیارێکی نوێوە کە کۆنسۆرسیۆمەکە سەرلەنوێ کۆدەبێتەوە و دەیدات، هاوبەشەکانی کۆنسۆرسیۆمەکە لە ساڵانی ڕابردوودا بڕیارێکیان دا کە تورکیای خسته‌ دەرەوەی به‌رنامه‌كه‌".

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بەوەی ئەمریکا چۆن تورکیا لە ناوچەکەدا پێناسە دەکات، ئایا پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵات هاوسەنگن یان نا، فیدان ڕایگه‌یاند: "ئەم پەیوەندییە خاوەنی ڕەهەندێکە کە لایەنە گۆڕاوەکەیەتی، هه‌روه‌ها لایەنێکی جێگیریشی هەیە".

وەزیری دەرەوەی توركیا فیدان، ئاماژەی بەوە کرد وەستانەوەی هەردوو وڵات شان به‌ شانی یه‌ك لە ناو هەمان هاوپەیمانێتی ئەمنییدا لایەنە بەردەوامەکەی پەیوەندییەکەیە، لایەنە گۆڕاوەکەی پەیوەندییەکەش بریتییە لە گۆڕانی بەرژەوەندییەکانی وڵاتان لە ناوچەکە و جیهاندا.

گوتیشی: "لە پەیوەندیی ترانس ئەتڵەنتیکدا بەرژەوەندییەکانی ئەورووپا دەگۆڕێن، بەرژەوەندییەکانی ئەمریکاش دەگۆڕێن. لە ناو خودی ئەورووپادا كاراكته‌ره‌كانی ناو ئەورووپا لە نێوان خۆیاندا دابەش دەبن. لە پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و ئەمریکاشدا بارودۆخی هاوشێوە هەیە. ئەمە لە ئیدارەیەکەوە بۆ ئیدارەیەکی دیکە و لە دۆخێکەوە بۆ دۆخێکی دیکە دەگۆڕێت".

فیدان ئاماژەی به‌وه‌ کرد هەموو لایەک دەبینن کە تورکیا تا چەند ڕۆڵێکی بنیاتنەر و فه‌راهه‌مكاری سەقامگیریی ده‌گێرێت لە چەندین دۆسیەی وەک ئۆکراینا، غەززە، سووریا، ئێران، کەنداو، هێڵەکانی وزە و پەیوەندییەکاندا و، گوتی: "ئەم ڕۆڵە لە ڕاستیدا چەندین هۆکار دەخاتەڕوو بۆ ئەوەی وڵاتێکی وەک ئەمریکا کە لە ڕوانگەی جیهانییەوە زیاتر لە پێویست قورسایی خستووەتە سەر شانی خۆی، لە هەندێک خاڵدا متمانە بە هاوبەشەکانی هاوشێوەی تورکیا بکات".

ڕاشیگه‌یاند: "هەر وڵاتێک لە چوارچێوەی ستراتیجی نیشتمانیی خۆیدا وڵات و كاراكته‌ره‌كانی دیکە لە شوێنێکدا جێگیر دەکات، تورکیا سەرنجی خستووەتە سەر ئەوەی کە چی دەوێت بەپێی تێگەیشتنی خۆی بۆ سەروەری نیشتمانیی و ئیرادەی خۆی".

"من دەبینم ئەمریکا گەیشتووەتە قۆناغێکی نوێ لە کێبڕکێی جیهانیدا. پێویستە گۆڕانکارییەکی زۆر جددی لە سیاسەتەکانیدا لەسەر بابەتەکانی پەیوەست بە چین بکات. کاتێک ته‌ماشای بەڵگەنامەی سیاسەتی ئاسایشی نیشتمانیی دەکەیت کە لەلایەن ئیدارەی ترەمپەوە خراوەتەڕوو، لە ڕاستیدا پێناسەکردنەوەیەکی زۆر ڕادیکاڵ و شۆڕشگێڕانە لە ئارادایە، پێناسەکردنێک بۆ تەواوی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان" فیدان وای گوت و، ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد كه‌ ئەمریکا لە چوارچێوەی پێداچوونەوەدایە لەبارەی سەرجەم هاوپەیمانەکانی.

فیدان ڕوونیشی كرده‌وه‌ پێویستە ته‌ماشای ئەو بارودۆخە بکرێت کە لە پەیوەندییەکانی ئەمریکا لەگەڵ وڵاتانی دیکەدا دێتە کایەوە بۆ تورکیا دروستی دەکات و، گوتی: "کەنەدا لە چوارچێوەی دەستپێشخەرییەکی پەیوەندیی ستراتیجیی زۆر جددیدایە لەگەڵ تورکیا و ئەو وڵاتانەی لە هەمان ئاستدان. هەوڵیش دەدات ئەمە لەسەر بنەمایەکی عەقڵانی و بە بەکارهێنانی کەرەستە عەقڵانییەکان بباتە پێشەوە. وەک پیشەسازی بەرگریی، بازرگانیی و هاوشێوەکانیان. لە ئێستادا پێشخستنی ڕێککەوتنی بازرگانیی ئازاد لە ئارادایە. چاوەڕوان دەکرێت سەرکردەکان ئەمە ڕابگەیەنن".

وەزیری دەرەوەی توركیا فیدان، ئه‌وه‌یشی خسته‌ڕوو كه‌ فەزایەکی هاریکاریی زۆر جددی لەگەڵ کەنەدا لە بواری وزەی ئەتۆمیدا هەیە، بەربەستەکانی بەردەم پیشەسازی بەرگریی هه‌ڵگیراون و ڕەوەندی تورکی لە کەنەدا هێدی هێدی کاریگەرتر دەبێت، پێناسەکردنەوەی پەیوەندییەکانی ئەمریکا-کەنەدا بەم شێوازە کاریگەری لەسەر تورکیا دەکات.

هه‌روه‌ها فیدان باسی له‌وه‌ كرد سەرقاڵی ئەنجامدانی کارن بۆ ئەوەی پەیوەندییەکان لەگەڵ کۆریای باشوور لە چوارچێوەی تایبەت بە مەبەستێکەوە ببێتە شێوازێکی پێکهاتەیی و بەردەوامتر و، کۆریای باشووریش وەڵامێکی جددی بەم ڕێبازە پیشەییەی تورکیا داوەتەوە.

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە ئەگەری سازکردنی کۆنگره‌یه‌کی ڕۆژنامەوانیی هاوبەش، لە پاڵ گفتوگۆی دووقۆڵی و نێوان شاندەکانی سەرکردەکانی ئەمریکا و تورکیا، فیدان باسی له‌وه‌ كرد کە چەندین بژاردەی جیاواز لەسەر مێزن و، گوتی: "دوێنێ لە كۆشكی سەرۆکایەتی کۆمار لەگەڵ بەرپرسانی پەیوەندیدار بەم بابەتە کۆبوونەتەوە و سەرکۆمار ئەردۆغان کە ڕاپۆرتی ئامادەکارییەکانی پێشکەش کرابوو، فەرمانەکانی خۆی دەرکردووە. چەندین گفتوگۆی دووقۆڵی هەن کە ئەنجامیان دەدات. نەک تەنیا ئەمریکا، بەڵکو سەرکردەکانی به‌ریتانیا, ئەڵمانیا، فەڕەنسا، ئیتاڵیا و وڵاتانی دیکەش دێن. زۆربەیان داوای کۆبوونەوەیان لەگەڵ سەرکۆمارمان کردووە. چەندین بابەتمان هەیە کە لە تورکیا لەسەر مێزن. هەمووان دەیانەوێت ئەم دەرفەتە بقۆزنەوە بۆ بەرەوپێشبردنی بابەتەکان".

فیدان دووپاتیشی كرده‌وه‌ کە سەرکۆمار ئەردۆغان و ترەمپ دەیانەوێت سزاکانی کاتسا هەڵبگیرێت، ئه‌وه‌یشی خسته‌ڕوو لە پرۆسەی بەرەوپێشبردنی ئەم بابەتەدان.