سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان، ئەنتۆنیۆ گوتیرێس ڕایگەیاند: "ڕێککەوتنەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران، ھەنگاوێکی گرنگە بۆ چارەسەری ئاشتییانەی ململانێیەکان".

نەتەوە یەکگرتووەکان و ژمارەیەک وڵات خۆشحاڵی خۆیان بە لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران ڕاگەیاند سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان، ئەنتۆنیۆ گوتیرێس ڕایگەیاند: "ڕێککەوتنەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران، ھەنگاوێکی گرنگە بۆ چارەسەری ئاشتییانەی ململانێیەکان".

نەتەوە یەکگرتووەکان و ژمارەیەک وڵات خۆشحاڵی خۆیان بە لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران بۆ کۆتاییھێنان بە جەنگی نێوان ھەردوو وڵات، ڕاگەیاند.

دوێنێ یەکشەممە سەرۆکوەزیرانی پاکستان، شەھباز شەریف ڕایگەیاندبوو کە ئەمریکا و ئێران لەبارەی کۆتاییھێنان بەجەنگ لەسەرجەم بەرەکاندا لەنێوانیاندا لوبنان گەیشتوونەتە ڕێککەوتن، ھاوکات سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاندووە کە لەگەڵ ئێران گەیشتوونەتە ڕێککەوتن و ئێستا گەرووی ھورمز کراوەیە، ھەروەھا فەرمانی کردووە کە گەمارۆی دەریایی سەر ئێران ھەڵبگیرێت.

جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران، کازم غەریب ئابادی ڕایگەیاندووە کە ڕێککەوتنەکەی نێوان وڵاتەکەی و ئەمریکا، ڕۆژی ١٩ی ئەم مانگە لە سویسرا واژوو دەکرێت.

سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان، ئەنتۆنیۆ گوتیرێس لە ڕاگەیاندراوێکدا خۆشحاڵی خۆی نیشانداو سەبارەت بە لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران، ھەروەھا دووبارە کردنەوەی گەرووی ھورمز.

ئەنتۆنیۆ گوتیرێس ڕاشیگەیاندووە: "ڕێککەوتنەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران، ھەنگاوێکی گرنگە بۆ چارەسەری ئاشتییانەی ململانێیەکان".

سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا، کییەر ستارمەر لە ڕاگەیاندراوێکدا خۆشحاڵی خۆی بە لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران نیشانداوە و ڕاشیگەیاندووە کە ڕێککەوتنەکە، ھەنگاوێکی زۆر گرنگە بۆ کۆتاییھێنان بە جەنگ، بەدیھێنانی سەقامگیریی لەسەر ئاستی ھەرێمیی و دووبارە کردنەوەی گەرووی ھورمز.

کییەر ستارمەر جەختی کردووەتە لەسەر ئەوەی کە گرنگە ئێران پابەندبێت بە بەڵێنەکانی لەبارەی بەرنامە ئەتۆمییەکەی و ڕایگەیاندووە: "ھەڵوێستی درێژخایەنی بەریتانیا ئەوەیە کە نابێت ئێران ھەرگیز ببێت بە خاوەنی چەکی ئەتۆمی".

ھەر لەوبارەیەوە سەرکۆماری فەڕەنسا، ئیمانوێل ماکرۆن لە تۆڕی کۆمەڵایەتی خۆشحاڵی خۆی نیشانداوە سەبارەت بە لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران و ڕایگەیاندووە: "پێویستە لە چوارچێوەی ڕێککەوتنەکەدا، دووبارە کردنەوەی گەرووی ھورمز بەپەلە و بەبێ ھیچ مەرجێک، دەستەبەر بکرێت".

ھاوکات وەزیری دەرەوەی پاکستان، محەمەد ئیسحاق دار لە تۆڕی کۆمەڵایەتی خۆشحاڵی خۆی بە لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران لەبارەی کۆتاییھێنان بە جەنگ ڕاگەیاندووە و نووسیوویەتی: "رێککەوتنەکە، دەبێتە مایەی متمانە و سەقامگیریی بۆ بازاڕەکان و ئابووری جیھان".

ھەر لەوبارەیەوە نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی ئوسترالیا لە ڕاگەیاندراوێکدا خۆشحاڵی خۆی نیشانداوە سەبارەت بە لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا وئێران.

ھەروەھا نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی ئوسترالیا ئاماژەی بەوەشداوە، ستایشی ھەموو ئەو ھەوڵانە دەکات کە لەلایەن پاکستان، قەتەر، سعوودیە و تورکیا و ژمارەیەک وڵاتی دیکە خرابوونەگەڕ، بۆ ئەوەی ئەمریکا و ئێران بگەن بە ڕێککەوتن.

ھاوکات سەرۆکوەزیرانی نیوزیلاند، کریستۆفەر لۆکسن لە ڕاگەیاندراوێکدا خۆشحاڵی خۆی نیشانداوە سەبارەت بە لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران و ڕایگەیاندووە: "ڕێککەوتنەکە، ھەنگاوێکی گرنگە بە ئاراستەی کەمکردنەوەی گرژییەکان و بەھێزکردنی سەقامگیری".

ھەر لەوبارەیەوە وەزارەتی دەرەوەی ژاپۆن لە ڕاگەیاندراوێکدا خۆشحاڵی خۆی نیشانداوە سەبارەت بە لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران.

وەزارەتەکە داوای لە ئێران کردووە کە بە زووترین کات گەرووی ھەرمز بە ڕووی کەشتییە بازرگانییەکانی سەرجەم وڵاتاندا بکاتەوە.