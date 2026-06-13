نەتەوە یەکگرتووەکان: "لەسەرانسەری جیهاندا ١٣٨ ملیۆن منداڵ ئیش دەکەن"

Muhammet İkbal Arslan
13 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 13 حوزەیران 2026
جنێڤ - AA
نەتەوە یەکگرتووەکان ڕایگەیاند کە سەرەڕای ئەوەی لە ساڵی ٢٠٠٠ەوە ڕێژەکە کەمتر بووەتەوە بەڵام لەسەرانسەری جیهاندا ١٣٨ ملیۆن منداڵ ئیش دەکەن.
نەتەوە یەکگرتووەکان بە بۆنەی ١٢ی حوزەیران کە بە ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوە ئیشکردنی منداڵان دەناسرا، ئامارێکی بڵاو کردەوە.
بە پێی ئاماری نەتەوە یەکەگرتووەکان، لە ساڵی ٢٠٠٠ەوە ژمارەی ئەو منداڵانەی ئیش دەکەن بۆ نیوە هێندە دابەزیوە و لە ٢٤٦ ملیۆنەوە گەیشتووەتە ١٣٨ ملیۆن منداڵ.
نەتەوە یەکگرتووەکان جەختی لەوەش کردووەتەوە کە ئەو ئامارە تا ئێستاش بەرەو کەمبوونەوە دەڕوات و ڕاشیگەیاندووە کە جیهان هەتا دەستپێراگەیشتن بە ڕیشەکێش کردنی ئەو دیاردەیە، مەودایەکی زۆری لە پێشە.