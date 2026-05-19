نەتەوە یەکگرتووەکان: "دەمانەوێت سەلامەتی چالاکوانانی گەشتیگەلی جیھانی سومود دەستەبەر بکرێت"

Islam Doğru, Muhammed Kılıç
19 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 19 مای,س 2026
گوتەبێژی سکرتێری گشتیی نەتەوەیەکگرتووەکان، فەرحان حەق ڕایگەیاند، دەیانەوێت سەلامەتی سەرجەم چالاکوانانی گەشتیگەلی جیھانی سومود کە لە ئاوە نێودەوڵەتییەکاندا لە دەریای ناوەڕاست لەلایەن سوپای ئیسرائیلەوە دەستگیرکراون، دەستەبەر بکرێت.
دووشەممە ھێزی دەریایی ئیسرائیل لە ئاوە نێودەوڵەتییەکاندا لە دەریای ناوەڕاست ھێرشی کردە سەر کەشتیگەلی جیھانی سومود و سەرجەم چالاکوان و سەرنشینی ناو گەشتیگەلەکەی دەستگیرکرد.
فەرحان حەق لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانییدا لە وەڵامی پەیامنێری ئاژانسی ئانادۆڵو لەبارەی ھێرشەکەی ئیسرائیل بۆ سەر کەشتیگەلی جیھانی سومود گوتی: "دەمانەوێت سەلامەتی چالاکوانانی گەشتیگەلی جیھانی سومود دەستەبەر بکرێت".
ھەروەھا گوتەبێژی سکرتێری گشتیی نەتەوەیەکگرتووەکان ڕاشیگەیاند: "دەمانەوێت دڵنیابین لەوەی کە سەرجەم سەرنشینی گەشتیگەلی جیھانی سومود، ئازار نەدراون، ھەروەھا دەمانەوێت ئەم پرسە بە شێوەیەکی ئاشتیانە چارەسەر بکرێت".