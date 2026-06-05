- نەتەوە یەکگرتووەکان ڕایگەیاند، بەھۆی ئەو گرژییانەی کە لە ئەنجامی جەنگی دژبە ئێران لە ناوچەی ڕۆژھەڵاتی ناوەڕاست سەریان ھەڵداوە، نرخی خۆراک بەڕێژەی ٢،٩ لە سەدا بەرزبووەتەوە.

نەتەوە یەکگرتووەکان: "بەھۆی گرژییەکانی ناوچەکەوە نرخی خۆراک بەڕێژەی ٢،٩ لە سەدا بەرزبووەتەوە" - نەتەوە یەکگرتووەکان ڕایگەیاند، بەھۆی ئەو گرژییانەی کە لە ئەنجامی جەنگی دژبە ئێران لە ناوچەی ڕۆژھەڵاتی ناوەڕاست سەریان ھەڵداوە، نرخی خۆراک بەڕێژەی ٢،٩ لە سەدا بەرزبووەتەوە.

نەتەوە یەکگرتووەکان ڕایگەیاند، بەھۆی ئەو گرژییانەی کە لە ئەنجامی جەنگی دژبە ئێران لە ناوچەی ڕۆژھەڵاتی ناوەڕاست سەریان ھەڵداوە، نرخی خۆراک بەڕێژەی ٢،٩ لە سەدا بەرزبووەتەوە.

لەوبارەیەوە رێکخراوی خۆراک و کشتوکاڵ سەربە نەتەوە یەکگرتووەکان (FAO) ئاماژەی بەوەداوە، نرخی خۆراک لە مانگی نیسانی ئەمساڵ، بەڕێژەی ٠،٢ لە سەدا دابەزینی تۆمار کردبوو.

ڕێکخراوەکە ڕاشیگەیاندووە، بەھۆی گرژییەکانی ناوچەی ڕۆژھەڵاتی ناوەڕاستەوە، نرخی خۆراک لە مانگی ئایاری ئەمساڵدا، بەڕێژەی ٢،٩ لە سەدا بەرزبووەتەوە.

ھەروەھا لە ڕاگەیاندراوەکەدا، ئەوەش خراوەتەڕوو کە نرخی دانەوێڵە لە مانگی ئایاردا بە بەراورد بە ھەمان ماوەی ساڵی رابردوو بەڕێژەی ٤،٩ لە سەدا بەرزبووەتەوە و نرخی گوشتیش بەڕێژەی ٦،٣ لە سەدا بەرزبووەتەوە.

ڕێکخراوەکە ڕاشیگەیاندووە کە نرخی گەنم لە مانگی ئایاردا بۆ چوارەم مانگ لەسەر یەک بەرزبووەتەوە، ئەمەش بەھۆی کەمبوونەوەی بەرھەمی گەنم لە وڵاتانی ھەناردەکارانی سەرەکی لەنێویاندا، ئەمریکا.



