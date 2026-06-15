نێچیرڤان بارزانی پێشوازی لە ڕێککەوتنی نێوان ئەمریکا و ئێران دەکات

سەرۆکی ھەرێمی کوردستان نێچیرڤان بارزانی پێشوازیی لە ڕاگەیاندنی ڕێککەوتنی نێوان ئێران و ئەمریکا دەکات و ھیوادارە کە ھەموو لایەنەکان بە نیەتێکی باشەوە کاربکەن بەرەو جێبەجێکردنی ڕێککەوتنەکە.

سەرۆکی ھەرێمی کوردستان نێچیرڤان بارزانی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نوسیوویەتی: "پێشوازی لە ڕاگەیاندنی ڕێککەوتنی نێوان ئەمریکا و ئێران دەکەم".

لە درێژەی نووسینەکەیدا، سەرۆکی ھەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە: "ھیوادارم ھەموو لایەنەکان بە نیەتێکی باشەوە کاربکەن بەرەو جێبەجێکردنی تەواوی ڕێککەوتنەکە بە ئامانجی بەھێزکردنی سەقامگیریی ناوچەکە و ئاسایش و خۆشگوزەرانی".

نێچیرڤان بارزانی سوپاسی ئاراستەی ھەموو ئەو کەسانە کردووە کە ڕۆڵیان لە ئاسانکاریی و پاڵپشتیکردنی ئەم دەستکەوتە ھەبووە.



وەک بەرپرسانی ئێران و ئەمریکا ڕایانگەیاندووە، بڕیارە ڕۆژی هەینی، هەردوولا ڕێککەوتنێکی ئاشتیی لە سویسڕا واژوو بکەن و کۆتایی بە جەنگی نێوانیان بهێنن.