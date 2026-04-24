نێچیرڤان بارزانی و وەزیری دەرەوەی ئێران دۆخی ناوچەکەیان تاوتوێ كرد

Abdulhameed Husseın Karam
24 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 24 نیسان 2026
سەرۆکی ھەرێمی کوردستان-عێراق، نێچیرڤان بارزانی لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ئێران، عەباس عێراقچی پەیوەندییەکی تەلەفۆنییان ئەنجام دا.
سەرۆکایەتیی ھەرێمی کوردستان، راگەیەنراوێکی سهبارهت به پهیوهنديیه تهلهفۆنییهكهى نێوان بارزانی و عێراقچی بڵاوكردهوه و، تیایدا ئاماژه بهوه كراوه ھەردوولا بیروڕایان دەربارەی دوایین پێشھاتەکانی دۆخی ناوچەکە گۆڕییەوە و، جەختیان لەسهر گرنگیی پاراستنی ئارامیی و سەقامگیریی و ھاتنەدی ئاشتیی لە ناوچەکەدا کردەوە.
ههروهها له ڕاگهیاندراوهكهدا هاتووه: "پەیوەندییەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران لەگەڵ عێراق و ھەرێمی کوردستان و، چەند پرسێکی جێ بایەخی ھەردوولا، تەوەرێکی دیکەی پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەیان بوو".