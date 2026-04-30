نێچیرڤان بارزانی و محەمەد بن زاید ئال نەھیان لە ئەبو زەبی کۆبوونەوە

Zana Natık Kerem
30 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 30 نیسان 2026
سەرۆکی ھەرێمی کوردستان، نێچیرڤان بارزانی و سەرۆکی ئیمارات، محەمەد بن زاید ئال نەھیان دوایین پەرەسەندنەکان و لێکەوتە مەترسیدارەکانی دۆخی ناوچەکەیان لەسەر ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەیی و نێودەوڵەتی تاوتوێ کرد.
سەرۆکایەتی ھەرێم لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە نێچیرڤان بارزانی لە ئەبو زەبی لەلایەن سەرۆکی ئیمارات، محەمەد بن زاید ئال نەھیان پێشوازیی لێکراوە و دواتر کۆبوونەتەوە.
بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە کۆبوونەوەکەدا پەرەپێدان بە پەیوەندییەکانی ئیمارات لەگەڵ عێراق و ھەرێمی کوردستان و پتەوکردنی ئاسۆکانی ھاریکاریی نێوانیان لە ھەموو بوارەکاندا تاوتوێ کراون، بە شێوەیەک کە خزمەت بە بەرژەوەندی و گەشەپێدانی ھەردوولا بگەیەنێت.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لەوەش کراوە کە ھەردوولا بیروڕایان لەبارەی دوایین پەرەسەندنەکان و لێکەوتە مەترسیدارەکانی دۆخی ناوچەکە لەسەر ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەیی و نێودەوڵەتی ئاڵوگۆڕ کردووە و لەوبارەیەوە جەختیان کردووەتەوە لە گرنگی کاری پێکەوەیی و بەھێزکردنی ھەماھەنگی و ھاریکاریی ھاوبەش بۆ پاراستنی ئارامی و دوورخستنەوەی مەترسییەکان.